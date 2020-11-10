"القباج" تفتتح "بيت التطوع" لتوعية 3 آلاف طالب بمخاطر المخدرات سنويا

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، "بيت التطوع" بجامعة حلوان، كمقر للصندوق بالجامعة؛ إذ يستهدف توعية ما يقرب من 3 آلاف شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويا، مع استقطاب 3 آلاف شاب متطوع، لينضم كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق، التي وصل قوامها الآن إلي ما يقرب من 29 ألف و500 شاب في المحافظات كافة.

وأكدت الوزيرة، أن الطلاب الجامعيين يمثلون 75% من المتطوعين، وتمثل الفتاة 65% من المتطوعين، بالإضافة إلي مشاركة خريجي أقسام كلية "علم النفس والاجتماع، والخدمة الاجتماعية"، في برامج علاج وتأهيل مرضي الإدمان، بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج، وفقا لمعايير عمل الصندوق.

وأكدت وزيرة التضامن، أن الحركة الشبابية لمتطوعي الصندوق أثرت عمله؛ إذ تمتد إلى المشاركة في وضع السياسات وتطويرها، وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية، وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية والمشاركة في إدارة صفحة الصندوق علي "فيس بوك"، والتي تضم 2 مليون عضو، 86% منهم من فئة الشباب.

وحرصت نيفين القباج على إجراء حوار مع المتطوعين حول الأنشطة والبرامج التي تنفذها لتوعية طلاب الجامعة حول أضرار تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان.

وفاجأ المتطوعون الوزيرة بتورتة تحمل صورتها معهم، تعبيرا منهم عن حبهم وتقديرهم لها، بسبب حرصها الدائم على دعمهم، وسجلت الأخيرة كلمة للمتطوعين في سجل زيارات "بيت التطوع"، معربه عن سعادتها بالشباب المتطوعين، لما يقومون به أنشطة توعوية لحماية زملاءهم الطلاب، من الوقوع في براثن الإدمان.

جاء ذلك خلال تدشين نيفين القباج، عددا من الأنشطة مع جامعة حلوان، بحضور عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ونائبه الدكتور حسام الرفاعي.

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