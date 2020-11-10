محافظون يشيدون بدفعة "الفريق العصار": قادرون على تولي المناصب

انتهى التدريب الميداني لدفعة "الفريق محمد العصار" من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة في 26 محافظة، وانتهت لجان التقييم من أعمالها، سواء من خلال زيارة وفود مختلفة من موظفي الأكاديمية الوطنية للتدريب لدواوين المحافظات، أو من خلال اللقاء عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، والذي بدأ منذ 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية ووزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية المحافظين، لتعزيز وعي وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التي تواجه الدولة، ممثلةً في المحافظات كصورة مصغرة من الدولة، ولتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات العملية المختلفة ذات الصلة بجميع جوانب الإدارة العامة.

رشا راغب: جميع المحافظين كانوا شركاء نجاح للتجربة

وقالت الدكتورة رشا راغب، إنّ الدفعة استلهمت من صاحب اسمها "دفعة الفريق محمد العصار"، الوطنية والحماسة والمثابرة والتفرد والتميز، فأصروا ألا يجعلوا من التجربة الأولى للتدريب الميداني في مصر تجربة من نور، وأبوا إلا أن يتركوا بصمة نجاح في كل محافظة استضافت التدريب.

وأوضحت أنّ الدفعة الجديدة كانت تعمل على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع ويتسابقون للحفاظ على قوة البرنامج، ومصرون على نجاح التجربة، إذ جرى انتقاء 79 متدربا من أصل 11 ألف متقدم.

وأكدت رشا، أنّ جميع المحافظين كانوا بحق شركاء نجاح للتجربة، فكان كل محافظ في محافظته الراعي الأساسي للتجربة وقائد حقيقي لمجموعة المتدربين، الموكل أوكلوا إليهم مهام وملفات وتابعوا تطويرهم وحرصوا على إشراكهم في اتخاذ القرار.

من جانبهم، أشاد المحافظون بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، موضحًا أنّ المتدربين بعد خوضهم البرنامج التدريبي المميز أصبحوا قادرين على تولي أي من المناصب القيادية بنجاح، وجاءت أبرز تصريحاتهم كالآتي:

- اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد: "اليوم اطمأننت أن مستقبل مصر بخير؛ طالما يوجد شباب مثل هؤلاء".

- اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: "أصبح المتدربون بعد خوضهم البرنامج التدريبي المميز في شمال سيناء قادرون على تولي أي من المناصب القيادية بنجاح".

- المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر: "أتمنى أن تطول فترة التدريب، ونحن في انتظار تكرار التجربة مع الدفعات الجديدة".

- اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ: "الأكاديمية الوطنية ليست فقط مكان للتدريب والتأهيل، الأكاديمية الوطنية مكان للتغيير".

- اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة: "أنا مؤمن بضرورة تكوين صف ثانِ من القيادات؛ من أجل بناء الوطن".

- الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: "تجربة رائعة بكل المقاييس، وتثبت أنّ مصر على الطريق الصحيح فيما يخص الشباب".

- اللواء خالد شعيب محافظ مطروح: "كان المتدربون على قدر كبير من المسئولية، وكانوا خير سفراء للأكاديمية الوطنية".

- اللواء أشرف الداودي محافظ قنا: "نحن فرحين برؤية مستقبل مصر في شباب مثل الورد خريجين الأكاديمية الوطنية، وقد أتوا وقاموا بشغلٍ كثير وتركوا بصمة داخل كل إدارة في المحافظة".

- الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف: "فخورٌ بأني أتعامل مع الدفعات الجديدة من المتدربين، أداء مشرف من التدريب الميداني والمعايشة الحقيقية".

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وجرى تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في يناير 2018، وتخريج 79 متدربا في الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميداني في 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر في 26 محافظة، وبدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الحالي وعددهم 65 متدربا، يتم تدريبهم لمدة عام، 9 أشهر نظري، و3 ميداني.