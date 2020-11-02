محافظ القاهرة يكرم ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكريم وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "دفعة الفريق محمد العصار"، بمنحهم درع المحافظة، بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي، الذي أعدته المحافظة لهم، على مدار شهر كامل.

يأتي البرنامج التدريبي ضمن خطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، للتعرف والتدريب العملي والتعايش عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري، وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات، تحت إشراف نواب المحافظ.

وقام الوفد، خلال البرنامج، بالتعرف على دورة العمل بمكتب السكرتير العام المساعد، والمركز التكنولوجي، وإدارة خدمة المواطنين، والبوابة الإلكترونية، وغرفة إدارة الأزمات، كما عايش الوفد دورة العمل بعدد من أحياء العاصمة بالمناطق الأربعة، وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وهيئة النقل العام، وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين.

كما قام ممثلي البرنامج الرئاسي بزيارة إلى مدينة "الأسمرات"، وسور مجرى العيون، وتفقدوا خط سير المومياوات، وكوبري "المانسترلي"، وقرية "الفواخير"، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى الوقوف على أعمال تطوير بحيرة "عين الصيرة".

كذلك قام الوفد بزيارة مجمع الأديان بمصر القديمة، ومسجد "عمرو بن العاص"، و"روضة السيدة زينب"، ومنطقة "شق الثعبان"، ومصنع تدوير المخلفات بمدينة 15 مايو.

وأكد المحافظ أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلي إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً، لتتوافق مع "رؤية مصر 2030"، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

كما أكد على أهمية العنصر البشري كأحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثاني من القيادات، وأضاف "عبد العال" أن جدول التدريب الذي أعدته المحافظة، حرص على إظهار المهارات الفردية والجماعية لأعضاء البرنامج، لكي يحصلوا على أكبر استفادة من الجهات التي تعايشوا معها.

وأثنى المحافظ على المقترحات التي قدمها فريق المتدربين للارتقاء بالعاصمة، ووعد بدراسة تنفيذها بما يحقق الصالح العام لمواطني القاهرة.

وقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقديم درع الأكاديمية للمحافظ، كما سلم فريق المتدربين الدروع التذكارية لنواب المحافظ، باسم مجموعة التدريب، تقديراً منهم لدور الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة.