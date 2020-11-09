"الموت في المدارس".. انتحار وسقوط ومراوح تفتك برؤوس التلاميذ

لا يخلو عام دراسي من الحوادث التي قد تكون طريقًا إلى الموت، تتنوع بتنوع المواقف ما بين سقوط من أعلى داخل المدارس، أو وفاة بأزمة قلبية، أو حادث ناتج عن إهمال الصيانة، ورغم تكرر تلك الحوادث كل عام إلا أن الجهات المعنية لا تتخذ الإحتياطات الكفيلة بحماية الطلاب إلا حال وقوع كارثة.

وفاة تلميذ أولى إعدادي بسكتة قلبية أثناء "الفسحة" بأسيوط

في محافظة اسيوط، توفي تلميذ في الصف الأول الإعدادي، بمدرسة الشيخ عمر مكرم، بقرية "درنكة"، اليوم، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، أثناء الفسحة المدرسية، حيث تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول إشارة من مستشفى الإيمان العام، باستقبال "مؤمن محمد هاني محمد أحمد"، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة "عمر مكرم" الإعدادية، جثة هامدة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وبالكشف الطبي على التلميذ المتوفي، تبين أن الوفاة ناجمة عن إصابته بسكته قلبية مفاجئة، أودت بحياته، ولا توجد شبهة جنائية، وبالانتقال وسؤال المدرسين وزملاء التلميذ، أكدوا أن الوفاة نتيجة إصابته بسكتة قلبية أثناء "الفسحة"، وجرى استدعاء سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين.

إصابة طالبة سقطت من الطابق الثاني في مدرسة اعدادية ببني سويف

وفي محافظة بني سويف، أصيبت طالبة في المرحلة الإعدادية بكدمات وكسور وجروح، أمس، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمدرسة إعدادية بإدارة بني سويف التعليمية، وجرى نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

وانتقلت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، يرافقها معتز حسن، مدير إدارة بنى سويف التعليمية إلى المدرسة والمستشفى، حيث تبين إصابة التلميذة بكسور وجروح متفرقة.

وبسؤال المدرسين أكدوا أن طالبة تدعى "شهد.م.م" بالصف الاول الاعدادى، سقطت من الطابق الثاني، وأمرت "وكيل الوزارة" بإحالة الواقعة للتحقيق، واستدعاء مدير المدرسة والإشراف اليومي إلى الإدارة التعليمية لبيان سبب سقوط الطالبة، ومدى التزام إدارة المدرسة بالتعليمات التي تعمل على حماية الطلاب.

"17 غرزة بالوجه".. سقوط مروحة على طالب بمدرسة في الفيوم

بنهاية شهر أكتوبر الماضي، سقطت مروحة على رأس طالب، بالصف الثالث الإعدادي، بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بنين، ما تسبب في إصابته بكسر في الأنف، وجروح بالوجه وبجوار العين، ما استدعى تقطيبها بـ 17 غرزة.

وأحال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إدارة المدرسة للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنّه فوجئ بحضور والدة أحد الطلاب وخاله إلى المديرية، والطالب غارقًا في دمائه ليثبتوا حالة بالواقعة، ورغم عدم وجوده بالمديرية عندما أبلغه نائبه، إلا أنّه تواصل معهم هاتفيًا، وطلب منهم الذهاب لمستشفى الجامعة للاطمئنان على الطالب أولا، ثم محاسبة المقصرين.

وعلى الفور توجه للقائهم بالمستشفى وأطمأن على حالة الطالب، وظل معهم حتى الانتهاء من تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وكشف "عبدالله" أنّ المروحة سقطت بسبب كسر "جنشها" السفلي، الذي يربط عامودها بالموتور والريش، وشكلت لجنة للمرور على كل المدارس، لفحص المراوح كافة، والتأكد من سلامة الـ "جانشات"، لعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

انتحار طالبة بالقفز من مبنى مدرسة بالشرقية

وفي محافظة الشرقية أقدمت طالبة بنهاية العام الماضي، على إنهاء حياتها بالانتحار قفزا من أعلى مبنى داخل مدرسة للتعليم الصناعي بمركز منيا القمح، حيث تلقى مدير أمن الشرقية وقتها، إخطارا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة منيا القمح بانتحار طالبة بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية بقرية السعديين التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن الطالبة قفزت من الطابق الثاني بالمدرسة، حيث ارتطم رأسها بالأرض ما أدى لإصابتها بنزيف داخلي وكسر بالجمجمة وجرى نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، وتحرر محضرًا بالواقعة.

و قال رمان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لـ"الوطن" إنه بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات غادرت المتوفية لجنة الاختبار برفقة زميلاتها ثم أخبرتهم برغبتها في الانتحار، وبعد وقت قصير قبل مغادرتهن المدرسة تركت زميلاتها وصعدت إلى الطابق الثاني وألقت بنفسها ما أدى لسقوطها على الأرض ووفاتها.