انطلاق فعاليات "ضمان الجودة" فى مدارس السلوم

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنطلاق فعاليات التقييم المركزى لضمان الجودة والإعتماد بمدارس السلوم، اليوم، لفي حضور الدكتور محمود قنديل، مدير إدارة الجودة ومسئولى الإدارة التعليمية، بعد عودة العمل بالدراسة بعد توقفها يومين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال "النيلى" إن إدارة وهيئة تدريس السلوم الإبتدائية بذلت مجهودًا كبيرًا إستعدادًا للتقييم من لجنة المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد بالتنسيق المستمر والتعاون البناء مع إدارة الجودة بتعليم مطروح.

وأشاد بتضافر جهود مدير وهيئة تدريس السلوم الإبتدائية بالتعاون مع مجلس أمناء المدرسة والتحلى بالتفانى والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية من أجل الظهور بأبهى صورة أمام لجنة التقييم وتشريف المحافظة وضمان الحصول على شهادة ضمان الجودة.

واختتمت اللجنة زيارتها بحفل تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، معلمات رياض الأطفال تقديراً لإشادة لجنة التقييم بجهودهن المتميزة وإخلاصهن فى العمل وتميز مدرسة السلوم عن غيرها من المدارس.

وأصدر "النيلى" تعليمات مشددة لمسئولي الأمن بمديرية التربية والتعليم وجميع مديرى الإدارات والقطاعات التعليمية باستمرار تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ بالإضافة إلى التنفيذ الفورى والمحكم لخطط الإخلاء العاجل التى تم التدريب عليها بالمؤسسات التعليمية خلال المرحلة الماضية حال مواجهة أى كوارث تهدد سلامة الطلاب فى المنشآت التعليمية.

ووجّه مديري الإدارات التعليمية إلى التشديد على مديري المدارس بالتأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران لضمان سلامة الطلاب والعاملين، ونبه على جميع موجهى عموم التربية الإجتماعية والمكتبات والصحافة المدرسية، بضرورة تنفيذ ندوات توعوية وبرامج إذاعة مدرسية لتوجيه الطلاب والمعلمين لأفضل الطرق المتبعة خلال سقوط الأمطار لضمان تحقيق عوامل السلامة والأمان للطلاب.