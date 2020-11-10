محافظ الغربية والرقابة الإدارية في حملة مفاجئة على المدارس والمخابز

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حملة مفاجئة، اليوم، بمركز ومدينة زفتى، تفقدا خلالها مخبز بشارع "سكة طنطا" وآخر بمدينة زفتى.

وتوجه المحافظ ومرافقوه إلى مدرسة "الشهيد على محمود أبو الخير" بشارع الجيش القبلي، وتلاحظ غياب مدير المدرسة وبعض العاملين، وعدم وجود صيانة للأجهزة، وعدم التشغيل الجيد لمناهل المعرفة بالإضافة إلى غلق بعض الفصول، وكذلك حالة عامة من عدم النظافة بالمدرسة، فوجه "رحمي" مدير مديرية التربية والتعليم بتحويل جميع المقصرين للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي وإيقاف مدير المدرسة والوكيل عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معهم.

ثم توجهت الحملة إلى مدرسة "الشهيد عبد الناصر مصطفى رجب" الثانوية الزراعية بكفر شبرا قلوج بمركز زفتى، وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الصناعات الغذائية وصالة عرض المنتجات ومعامل تجهيز الصناعات الغذائية، كما تم تفقد معمل الألبان ومخزن الخامات ودورات المياه، وحظيرة الماشية والأغنام وحجرة تسمين الدجاج بالمدرسة.

ووجه المحافظ إلى ضرورة التعاون مع مديرية الطب البيطري لرفع الكفاءة الإنتاجية، وفي ختام الحملة تفقد المحافظ مستشفى زفتى العام، وتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل المستشفى.

يذكر أن دكتور طارق رحمي محافظ الغربية كان اجتمع بمديري ووكلاء مديريات التموين والصحة والشباب والرياضة والأوقاف والطب البيطري والتضامن الإجتماعي والطرق والزراعة والقوى العاملة وجهاز شئون البيئة وشرطة المرافق وشرطة المرور، للتفتيش على الأماكن الواقعة في نطاق اختصاصاتها، ثم عقد اجتماع بنهاية اليوم لتقديم تقرير ختامي للعرض على محافظ الغربية.