مصدر بصحة دمياط لـ"الوطن": تسجيل 9554 حالة "اشتباه كورونا" منذ انتشار الفيروس

كشف مصدر مسئول في مديرية الصحة بدمياط عن أن مجمل الإصابات بفيروس "كورونا"، في مختلف أنحاء المحافظة، بلغ 1688 إصابة، بالإضافة إلى 131 حالة وفاة، أكثر من 90% منهم كانوا يعانون من إصابتهم بأمراض مزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن عدد الإصابات بين أعضاء الفرق الطبية بلغ 236 حالة، منهم 3 وفيات، في حين بلغ عدد المخالطين للحالات الإيجابية 7630 حالة، تم إخضاعهم للإجراءات الوقائية المقررة، في حين أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد بلغ 9554 حالة.

وأضاف المسئول بمديرية الصحة في دمياط أنه جرى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، وتم حجزه سواء في العزل المنزلي أو بالمستشفى، دون الارتباط بمسحة من عدمه، طالما ظهرت عليه الأعراض وبحاجة للعلاج، وشدد على قوله: "هدفنا الأول والأخير إنقاذ حياة المواطنين".

ولفت المصدر إلى متوسط أعمار المتوفين نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا"، يزيد على 60 سنة، بنسبة 95% من مجمل الوفيات، و5% تقل أعمارهم عن 60 سنة، مشيراً إلى أن "فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصاباً بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماماً".

وأوضح أن عدد المتعافين بلغ 1499 حالة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز 4 مستشفيات للعزل، وهي "الصدر والحميات والعام وكفر سعد"، كما تم تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، والمدينة الشبابية برأس البر، بعد تعافي جميع حالات الإصابة التي كانت محتجزة بها.