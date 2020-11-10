رئيس مدينة مرسى مطروح: السيول فاقت توقعات خبراء الأرصاد

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن إرسال 10 سيارات محملة بـ"الزلط والكولينة"، لردم مدخل مقابر "المغاربة"، شرق المدينة، لضمان عدم تراكم مياه الأمطار عند المدخل، واستخدام الباقي في إنشاء سواتر خرسانية أمام المقابر، لعدم وصول مياه الأمطار إليها، تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريحات اليوم الثلاثاء: "وفرنا جميع الاحتياجات للشباب"، الذين تطوعوا لمنع دخول مياه الأمطار إلى منطقة المقابر الشرقية بـ"المغاربة"، بالتوازى مع جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة.

ووجه "جاب الله" الشكر إلى رجال أعمال مطروح الذين وصفهم بـ"المخلصين"، والشباب المتطوعين، الذين شاركوا مع الجهاز التنفيذي في أعمال سحب تراكمات مياه الأمطار، وتوفير جميع المطالب للحفاظ على المقابر من اللحظة الأولى.

واعتبر أن "جميع أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، والأجهزة المعنية، عزفت ملحمة جماعية"، حيث عملت على مدار 4 أيام متواصلة، اإزالة ورفع تجمعات مياه الأمطار بنطاق المركز ومداخل المدينة شرقاً وغرباً، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين في التعامل مع تراكمات المياه، وإنشاء السدود والسواتر الترابية، لحين وضع تصور وخطة عاجلة لمعرفة مخرات ومجرى السيول الجديدة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن كمية الأمطار والسيول التي هطلت على المدينة خلال الأيام الماضية، فاقت كل توقعات خبراء الأرصاد الجوية، مشيراً إلى أن هذا الموسم يُعد من المواسم التي لن ينساها أهالي مطروح، كما أكد على مواصلة استمرار أعمال إزالة وشفط مياه الأمطار بنطاق المركز والمدينة، وعلى الطريقين الدولي والسلوم.

وأكد "جاب الله" أن غرفة عمليات مجلس مدينة مرسى مطروح تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين.