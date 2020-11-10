معرض كتاب نادي طلعت حرب يفتح أبوابه أمام الزائرين

فتح معرض نادي طلعت حرب للكتاب، أبوابه لاستقبال الزائرين، في الفترة من 10 نوفمبر الحالي وحتى 20 نوفمبر 2020.

ويقام المعرض بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ونادي طلعت حرب ومقره 4 شارع محمد رشدي العجوزة، ويشارك في المعرض قطاعات وزارة الثقافة والمؤسسات الصحفية القومية، وبينها دار المعارف ومؤسسة الأهرام وأخبار اليوم.

وتشارك هيئة الكتاب بمجموعة كبيرة من إصداراتها، ومنها: موسوعة وصف مصر وشخصية مصر ومجموعة متنوعة من كتب الأطفال وكتب مترجمة، وسلسلة مكتبة الاسرة.

ويفتح المعرض أبوابه يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية.

في سياق متصل، تشارك هيئة الكتاب، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39، والذي افتتح في 4 نوفمبر ويستمر حتى 14 نوفمبر الحالي، في مركز إكسبو الشارقة، وذلك تحت شعار "العالم يقرأ من الشارقة".

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بصالة 5 جناح 600 عنوان من العناوين التي أصدرتها هيئة الكتاب بمختلف السلاسل والمجالات الفكرية والأدبية والعلمية ومنها موسوعة وصف مصر، وحكايات الولاد والأرض، والمهنة جغرافي، ورواية الأرض لعبد الرحمن الشرقاي، ورواية الفلاح، ومسرحيات صلاح عبد الصبور، إضافة إلى كتب علي بدرخان عن فن السينما والصادرة في 3 أجزاء، وغيرها من العناوين الصادرة حديًثا عن الهيئة.

وشهد معرض الشارقة إقبالا كبيرا من زواره على سلسلة "ما" التي تصدرها هيئة الكتاب، وهي سلسلة تعريفية هدفها توعية النشء بالمعارف العامة، وهي مجموعة في القطع الصغير تباع بثلاثة دراهم للنسخة في معرض الشارقة.

وسلسلة "ما" التى يكتب فيها كبار الكتاب للتوعية بالمعارف الكبرى، وتستهدف النشء من 14 إلى 16 عاما، وهدفها أن يكون في هذه السن المبكرة إلمام بالمعارف المختلفة، وأن يكون لدى أبناء الثانوية العامة معرفة تؤهلهم لاختيار ما يناسبهم، قبل الدخول للمرحلة الجامعية.