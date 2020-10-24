هيثم الحاج علي: معرض الكتاب في موعده إلا إذا طرأ جديد بخصوص كورونا

معرض القاهرة الدولي للكتاب، حدث ثقافى ينتظره الجمهور والقائمون على صناعة النشر كل عام، إلا أن تداعيات فيروس كورونا التى أثرّت على جميع دول العالم أربكت استعدادات منظمي المعرض للدورة القادمة والمقرر إقامتها فى يناير 2021.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب: "نستعد لكافة الاحتمالات، أي أننا نعمل للدورة المقبلة منذ شهر مارس 2020، باعتبار أن المعرض سيقام فى موعده الطبيعى، وتجتمع اللجنة التنفيذية العليا للمعرض بشكل دوري، لكي نضع أمامنا كل التصورات الممكنة، ونقوم بدراستها لنحاول إيجاد حلول بناءة لأي مستجدات قد تطرأ على البلاد والعالم.

وتابع "علي": كان تنظيم معرض الإسكندرية بداية التجربة على أرض الواقع، وبشكل جاد قمنا بمتابعة التجربة، وراقبنا مدى التزام الزوار بالإجراءات الاحترازية، وعلى مدار 10 أيام حقق المعرض نجاحًا بشكل فاق كل التوقعات على كافة المستويات، ما شجعنا على إقامة معرض المنصورة على نفس النمط، لتأكيد التجربة، مشيرًا إلى أنه إن لم يجد جديد بخصوص فيروس كورونا فسيقام المعرض على هذا النسق، مع اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية للحفاظ على الجمهو والناشرين.

وأشار رئيس هيئة الكتاب إلى أن إقامة معرض القاهرة على الأرض، أو افتراضيًا، لم يُحسم بعد، في ضوء الحديث عن تخوفات من تداعيات موجة ثانية من كورونا، والتي قد تدفعنا إلى إقامته افتراضيًا.

وتابع: هذه الاحتمال تم الاستعداد لها أيضًا، فقد أطلقت الهيئة الصالون الثقافي في شهر رمضان، وكانت آلية يتم تجريبها، ليتم تنظيم الفعاليات "أون لاين"، إذا ما حكمت علينا الظروف بإقامة المعرض بهذا الشكل، أو بتنظيم فعالياته إلكترونيًا، في إطار تجريب الآليات الجديدة.

وأشار "علي" إلى أن الهيئة لم تقم بدعوة الضيوف المشاركين إلى الآن، لأن قدوم الأجانب وسفرهم إلى الخارج مازال عليه قيود، ولن يتم إرسال الدعوات قبل اتضاح الرؤية، المتعلقة بشكل تنظيم الدورة المقبلة.