رئيس جامعة بنها عن فصل 23 طالبا بسبب الكمامة: تفعيل لقرار الأعلى للجامعات

علق الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على فصل 23 طالبا لمدة أسبوع لعدم الالتزام بالكمامة في الجامعة، قائلا: إن قرار مجلس الجامعة جاء بناءً على تفعيل قرارات المجلس الأعلي للجامعات، وحرصا على سلامة الطلبة والطالبات، والزملاء من هيئة التدريس والجهاز الإداري.

وأضاف "الجيزاوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن الكمامة تعتبر حائط الصد الأول للوقاية من عدوي وانتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإن ارتداؤها ضروري داخل الحرم الجامعي، سواء في داخل المحاضرات، أو المعامل أو المدرجات، أو خارجها.

وشدد نائب رئيس الجامعة، على أنه "طول ما الطلبة ما بتلتزمش بالتباعد الاجتماعي فارتداء الكمامة ضروري، وإجباري، مشيرا إلي أن الطلبة الذين فصلوا لمدة أسبوع، كان هناك تحذير لهم قبل ذلك"، متابعا: "واحنا من بداية العام الدراسي بيبقى فيه تحذيرات شفوية، وتحرير محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وبعد ذلك تتدرج العقوبات للفصل لمدة أسبوع، أو أسبوعين، أو الحرمان من الخدمات الطلابية".

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الوضع في جامعة بنها مستقر ومطمئن للغاية، وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي إجراء احترازي، نتيجة شعورنا أن الطلبة وزملائنا من أعضاء هيئة التدريس والإداريين لا يأخذون الوضع على محمل الجدية، منوها إلى أنه "فكان لابد من أن نبعث رسالة بأن الموضوع في منتهي الجدية، ومن لا يلتزم ستوقع عقوبات عليه.

نائب رئيس جامعة بنها: توفير الكمامات بأسعار رمزية لمواجهة كورونا

وفي وقت سابق، قال "الجيزاوي" إن الجامعات تنشد ارتداء الكمامات من كل الطلاب، لذا فصلت 23 طالبا في جامعة بنها لمدة أسبوع؛ لعدم ارتداؤها، وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للجماعات، بتشديد متابعة الاجراءات الاحترازية على مستوى الطلاب والإداريين وهيئة التدريس.

وأضاف نائب رئيس جامعة بنها، أن القرار كان صعبا، لكنه يصب في مصلحة الطلاب الذين هم في مقدمة أولويات الجامعة، وكان يجب تطبيق عقاب رادع، لإرسال رسالة بأن الأمر جاد، ولن يسمح بعد بارتداء الكمامة داخل الجامعة؛ لأنها الحائط الصد الأول للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد عدم تنفيذ الطلاب للأوامر بعد نصحهم عدة مرات، مشيرا إلى أن هناك عددا من الكليات نفذت عقوبات على أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

ولفت نائب رئيس جامعة بنها، إلى أن هناك وحدة في الجامعة، لإنتاج الكمامات بأجور رمزية على الطلاب، وهناك بوابات تعقيم وكشافات لدرجات الحرارة، مؤكدا غلق المدرج وتعقيمه حال ظهور إصابات بفيروس كورونا في الجامعة.

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات، قرارا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة، على أن يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، وعلى الطلاب بكل الكليات والمعاهد كافة، مع تكليف إدارة الأمن الجامعي بتنفيذ القرار، وتكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة بمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض المجلس الأعلى عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية في حالة مخالفة التعليمات، وهي الإنذار فى المرة الأولى، وتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.