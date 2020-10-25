بدء الدراسة لأول مرة في 3 كليات جديدة بجامعة كفر الشيخ

رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الأحد، بالطلاب الجدد في كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات، وهي الكليات التي بدأت الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي الحالي 2020 / 2021، متمنياً أن يكونوا إضافة نوعية للجامعة وللمجتمع، وسط إجراءات احترازية ووقائية، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من مخاطر فيروس "كورونا".

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التعريفية لرئيس الجامعة للطلاب الجدد بمختلف الكليات، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عاطف نوير، نقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور أسامة أبو سعدة ، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، والدكتور تامر مدحت، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الذكاء الاصطناعي، وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الثلاثة، وفي حضور عدد كبير من الطلاب.

وفي كلماتهم، رحب عمداء كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات بالطلاب، مقدمين الشكر لرئيس وإدارة الجامعة على كل ما يقدمونه للكليات من دعم، كما تم التعريف بالبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات والجامعة، مقدمين التهنئة للحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ورحب الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالطلاب الجدد وسنوات النقل، وأوضح المعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيع الطلاب من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وماعليهم من واجبات، لتقديم أفضل خدمة تعليمية آمنة للطلاب.

ودعا "عبدالعال" الطلاب إلى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة الجميع، والالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات، سواء داخل الكلية أو عن بعد، مؤكداً أن مكاتب عمداء ووكلاء الكليات والنواب ورئيس الجامعة تستقبل الجميع في كل وقت، للاستفسار والإجابة على أسئلة الطلاب، والحصول على المعلومات الحقيقية من مصادرها.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ كلمة رحب فيها بالطلاب، كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبدء العام الدراسي الجديد، وذكرى المولد النبوي الشريف، موجهاً التحية لأرواح الشهداء، ومتمنياً لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وللطلاب التوفيق والنجاح.

وعبر "دسوقي" عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليات الثلاثة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد، وحث الطلبة الجدد على الجد والاجتهاد في طلب العلم، وعلى استغلال المرحلة الجامعية بكل ما هو نافع ومفيد، باعتبار هذه المرحلة فترة ذهبية في حياة الطالب.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية التي تنظمها الجامعة، والتي تعتبر جزءً مهماً ومكملاً للبرامج الدراسية لصقل مهارات وقدرات ومواهب الطالب، مبدياً استعداد الجامعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة في إطار احترام اللوائح والأنظمة وتبادل الاحترام بين الجميع.

وأشار إلى أن جامعة كفر الشيخ تعمل على تخريج طلاب متسلحين بمختلف المعارف والمهارات، التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل، وفي تأسيس مشروعاتهم الخاصة، فيما قدم الدكتور محمد عاطف نوير، نقيب العلميين بوسط الدلتا، درع النقابة إلى رئيس الجامعة والنواب، كما تم تكريم أوائل الخريجين بكلية العلوم، وعدد من موظفي الجامعة.