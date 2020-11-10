تدريب بحري عابر في نطاق الأسطول الشمالي بين مصر والبحرين

نفذت القوات البحرية المصـرية والبحرينية، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك إحدى لنشات الصواريخ من طراز (سليمان عزت) مع سفينة المملكة البحرينية (الزبارة)، عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة في التدريب مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات العملياتية.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة، ومنها التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، وتدرب الجانبان على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية.

وتعد زيارة السفينة البحرينية (الزبارة) لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر في أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين، دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية (المصرية/البحرينية) المشتركة.