الدولار يتراجع قرشا.. والذهب يرتفع 6 جنيهات في حصاد نهاية اليوم

سجل الدولار تراجعا بقيمة قرش، فى كل البنوك العاملة في مصر، فيما ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 6 جنيهات في نهاية التعاملات بأسواق المال والبورصات العالمية، وسط حالة من التذبذب في أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرش، لتبلغ حصيلة التراجعات خلال 3 أيام 4 قروش، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.71 جنيه.

وجاءت بنوك "مصر، الأهلى المصرى، مصرف أبوظبى الإسلامى، الكويت الوطنى"، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر بـ15.61جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما باعت بنوك أخرى الدولار بأقل سعر، وهي: "المصرى الخليجى، أبوظبى الأول، المصرف العربى الدولى" بـ 15.59 جنيه للشراء، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية؛ إذ تراجع الريال السعودي متأثرا بتراجع الدولار بقيمة قرش عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، hsbc".

فيما تراجع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، hsbc، قطر الوطني".

وشهدت العملات الأجنبية تباينا كبيرا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجل اليورو أعلى سعرا للشراء بـ18.43 جنيه، في بنك مصرف أبوظبى الإسلامي، فيما سجل سعر شراء الأسترليني 20.60 جنيه في بنك مصر إيران للتنمية.

من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية.

وأوضح "الحريري"، أنّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.

فيما ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 6 جنيهات فى نهاية التعاملات اليومية، وسجّل الذهب عيار 24 محليًا نحو 946 جنيهًا، مقابل 940 جنيهًا، بداية التعاملات اليومية، بينما سجل عيار 21 نحو 828 جنيهًا، وعيار 18 نحو 710 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب 6.628 جنيه.

وقال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إنَّ إعلان شركتي "فايزر وبيونتيك"، عن وجود لقاح لفيروس كورونا تصل إلى فعاليته إلى 90% أفقد الأوقية نحو 100 دولارعالميا لهبوط المعدن في البورصات العالمية، إلى دون 1862.30 دولارًا، أي بتراجع- 4.58%، وهوما جعل المضاربين طرح كميات كبيرة من الذهب فى البورصات العالمية أدت الى هبوطه.

وقال "نجيب"، إن هذا الإعلان يحافظ على استقرار الحالة الاقتصادية ويقلل من اللجوء إلى شراء الذهب، حيث يعد الذهب سلعة عالمية يتحوط بها المستثمرون فى حالة تدنى الحالة الاقتصادية وضعف الأوراق المالية، لافتا إلى أن حجم ما تم طرحه فى البورصات العالمية يتراوح من 5 لـ 6 أطنان، ما أسهم في هبوط الأسعار بشكل كبير أمس.

فيما توقع "نجيب" عودة الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة القادمة نتيجة عمليات شراء المضاربين وطرح كميات أقل في الأسواق.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تراجعت بشكل حاد خلال اليومين 43 جنيها، بعد أن قالت شركة "فايزر"، إن بيانات أولية من دراسة كبيرة أظهرت أن لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعال بنسبة تزيد على 90%، وهو ما دفع أسواق الأسهم إلى صعود حاد وقوض جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 4% إلى 1872.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ الـ16 سبتمبر، عند 1965.33 دولار للأوقية مدفوعة بضعف الدولار وسط آمال بمزيد من التحفيز في أعقاب فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية.