مجاهد: جهات سيادية تجري اختبارات للطلاب قبل التحاقهم بالمدرسة النووية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن الدولة قررت في 2015، بناء محطة نووية مكونة من 4 مفاعلات، لافتا إلى أن معدلات تنفيذها في تقدم مستمر، وأول مفاعل سيكون جاهز للتشغيل في عام 2026، لذلك قررت الدولة، تدريب فنيين مصريين للعمل في المستقبل بالمحطة النووية، وجرى تخريج 4 دفعات.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن وزارة الكهرباء ممثلة في هيئة المحطات النووية، هي الجهة المالكة والمشغلة للمحطة، وهي التي تقدر عدد الفنيين والمهندسين، وطلبوا بضم 60 طالبا في مدرسة النووية بمطروح هذا العام بدلا كم 75 طالبا.

وأوضح أن اشتراطات الالتحاق بالمدرسة النووية، تتمثل في ضم طلاب حاصلين على مجموعات مرتفعة، تصل لـ262 و280 درجة أي أعلى من 90%، مؤكدا أن من يتقدم لهذه المدرسة خيرة الطلاب.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة 3700 طالب تقدم لاختبار القدرات الإلكترونية، لاختيار أعلى 120 طالبا من كافة المحافظات، ثم يتم إلحاقهم في إحدى الهيئات السيادية المهمة جدا لإجراء اختبارات رياضية ونفسية وطبية، مثل طلاب الكليات العسكرية، وفي النهاية يجرى لهم كشف هيئة، ويتم تصفيتهم لـ60 طالبا إضافة لـ20 احتياطي.

ولفت إلى أنه يترك للطالب خريج المدرسة النووية بالالتحاق بالجامعات، ويتم سؤالهم عند كشف الهيئة "نفسك في إيه؟"، لافتا إلى أن أراء الطلاب انقسمت فمنهم من يطلب الالتحاق بكليات الهندسة، بينما أكثر من نصفهم خاصة طلاب مطروح يرغب في العمل بالمفاعل النووية.

وأكد أن مصر هي الدولة الثانية عربيا في إقامة المفاعل النووي بعد الإمارات، ويمكن للطلاب الالتحاق للفنيين المصريين للعمل بها.