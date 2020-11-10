"التعليم": 4 آلاف جنيه غرامة على ولي أمر أي تلميذ لا يرتدي الكمامة بالمدرسة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ إجراءات صارمة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه ستوقع غرامة على ولي أمر أي تلميذ لا يلتزم ابنه بارتداء الكمامات الطبية داخل المدرسة.

وأوضح "شوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المدرسة ستنذر ولي الأمر في البداية مرتين، تفيد بأن ابنه لا يلتزم بارتداء الكمامة الطبية داخل المدرسة، مؤكدا أنه في حال الاستمرار ستوقع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه على الأول.

وقال وزير التعليم، إن على الجميع داخل منظومة العملية التعليمية ضرورة ارتداء الكمامات الطبية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم داخل المنشآت التعليمية، لافتا إلى أن جميع المدارس تنفذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس، من خلال تعقيم "المدارس، والمقاعد الخشبية"، وتطهير "الفصول الدراسية، ودورات المياه"، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول، للحد من انتشار كورونا.

وأضاف الوزير، أن العملية التعليمية للأسبوع الرابع على التوالى تسير بشكل منتظم ومنضبط، ولا يوجد أى معوقات أو أزمات تعيق اليوم الدراسي بالمدارس، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي مشكلات تؤثر على اليوم الدراسي؛ لوضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي أزمات.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنجاح العام الدراسي الجديد رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها في ظل جائحة كورونا، موضحا أن الحديث المتكرر عن تأجيل أو إلغاء العام الدراسي على مواقع السوشيال ميديا شائعات مغرضة، وليس لها أساس من الصحة، منوها إلى أن الدولة هي المسؤولة عن قرار إغلاق المدارس حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.