غرامة 2 مليون جنيه.. خطوات الإبلاغ لو اتنصب عليك في البلاك فرايدي

خلال شهر نوفمبر، تستعد كل مراكز التسوق والمحلات الكبرى وحتى الصغري منها، لوضع عروض تناسب "البلاك فرايدي" أو الجمعة البيضاء كما يطلق عليها في الشرق الأوسط، لكن بعض المحلات تضع عروض وهمية، أو تنصب على العملاء باسم التخفيضات.

وأعلن جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم معاقبة أي تاجر يخدع المستهلك، فيما يتعلق بتخفيضات ما يسمى بـ"الجمعة البيضاء"، بغرامة تتراوح ما بين 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، طرق تقديم شكاوى حماية المستهلك، في حال تعرضت للنصب أو العروض الوهمية في "البلاك فرايدي"، وفقا لما أعلنه الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أرقام حماية المستهلك

ـ الخط الساخن 19588

ـ رقم واتس أب 01281661880

ـ رقم واتس أب للمحافظات 01030000602

كما يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

طريقة تقديم شكوى إلكترونية بحماية المستهلك

- ينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين في البداية بالتوجه لمحل الشراء وحل المشكلة وديا، وحال عدم حلها يمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه لجهاز تقديم الشكوى.

- لتقديم الشكوى يجب توافر الفاتورة الخاصة بالمنتج محل الشراء متوفر بها جميع بيانات المنتج أو الخدمة محل الشكوى.

- حال الرغبة في تقديم الشكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يتم التقدم بها من خلال الآتي:

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص على الرقم 19588 في القاهرة والإسكندرية.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانا.

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.

- التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.