إزاي تقسط مشترياتك في البلاك فرايدي لحد 60 شهر؟

بالتزامن مع عروض وخصومات البلاك فرايدي، التي تمتد حتى الجمعة الأخيرة من نوفمبر، أتيحت خدمة مميزة للمشترين تمكنهم من التسوق من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية والتقسيط دون مقدم أو فوائد، لفترة تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا من خلال خدمة Valu Friday، بخصومات تصل إلى 70%.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن الخدمة وخطوات استخدامها على النحو التالي:

1. يبدأ المستخدم بتحميل التطبيق من هنــــا للأندرويد، ومن هنــــا لـ"IOS".

2. يمكن التسجيل بحساب فيس بوك أو لينكد إن أو جوجل.

3. يمكنك التسجيل بحساب جديد وإدخال بياناتك الأساسية، وبعدها يتم إرسال كود على تليفونك المحمول تقوم بإدخاله عبر "التطبيق" لتأكيد التسجيل في الخدمة.

4. ادخل بيانات الوظيفة وعنوان العمل، وصافي المرتب الشهري، وطبيعة المعاملات البنكية، ونوع السكن (إيجار - تمليك)، ومدة السكن في العنوان الحالي، ثم حدث صورتك الشخصية على الـ"الأبليكشن".

5. يدخل المستخدم صافي المرتب الشهري، وإجمالي الأقساط البنكية التي يدفعها كل شهر، والسن.

6. يقدم لك Valu إجمالي قيمة المشتريات المتاح تقسيطها، ومدة التقسيط، ومبلغ القسط الشهري.

7. بعد التسجيل يتجه المستخدم لأقرب فرع من فروع valu، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال "الأبليكشن".

الأوراق المطلوبة لتفعيل الحساب:

- يشترط أن يكون السن من 21 إلى 65 عامًا.

- أن يكون لدى العميل قرض من أي بنك أو Credit Card "كارت مشتريات".

- بطاقة شخصية (سارية) + رخصة قيادة (سارية).

- في حال عدم توافر رخصة قيادة، يمكن إحضار إيصال مرافق حديث (يحتوي علي اسم العميل أو اسم الوالد) بحد أقصى آخر 3 أشهر، أو بطاقة أحد أقارب الدرجة الأولى (الوالد، الوالدة، الأخ، الأخت).

ويستطيع المستخدم التسوق من خلال أكثر من 1000 محل وعلامة تجارية مثل هواوي، وعرفة، وزانوسي، وتستطيع الاطلاع على المحلات المتاح التسوق من خلالها والتقسيط عبر التطبيق من هنـــــا.

وتدفع الأقساط من خلال "الأبلكيشن" باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو الدفع "كاش" من خلال مصاري أو فوري.