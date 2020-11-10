نجوم صغار يشاركون "في صحبة الهادي الأمين" بمسرح البالون غدا

اكتشف المخرج جمال عبدالحميد، كوكبة من النجوم صغار السن، والذين يشاركون في الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين"، التي تنطلق أولى حفلاتها في الثامنة مساء غد الأربعاء على مسرح البالون بالعجوزة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

كما اكتشف عبدالحميد، الوجه الجديد "أسماء عمرو" بطلة الفرقة القومية للفنون الشعبية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، والتي تشارك في العرض بالأداء التمثيلي، أما الأطفال "عمر جمال، شكران حسين، جويا أحمد، ساجد محمد، حور أحمد" فهم يشاركون بإلقاء الشعر.

تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده.

يشارك في بطولة العمل أشرف عبدالغفور، مديحة حمدي، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامي مغاوري، والمنشدان على الهلباوي، زياد الشرنوبي، غناء مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشني، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفى عياد، كتابة الأغاني صفوت زينهم، مخرج منفذ هاني عبد الهادي، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج وليد الجلاد، سيد إبراهيم، محمود كامل، معتز مغاوري، عبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور دكتور محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.