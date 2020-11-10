عبلة كامل.. أم البنات تعيش بمفردها بين "4 حيطان"

تصدرت الفنانة عبلة كامل، مُحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعة تُفيد بإصابتها بمرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، ولا زالت تُصارع هذا "الضيف الثقيل"، لتُثير مخاوف وقلق جمهورها، لاسيما وأنها بعيدة عن الساحة الفنية منذ ذلك الحين، ولم تظهر عبر أية وسيلة إعلامية.

مصادر مُقربة من أسرة عبلة كامل، كشفت لـ"الوطن"، تفاصيل حياة عبلة كامل في الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل مطاردة الشائعات لها من آنٍ لآخر، موضحة أنّها تقضى أغلب الوقت بمفردها، حيث تعيش ابنتها "زينب" المتزوجة من أجنبي، في مدينة دهب، فهي تعمل في مجال "أوراق التاروت"، فيما تعيش الابنة الثانية "فاطمة"، في إحدى مناطق القاهرة، وتعمل في إحدى الجهات المُتخصصة في التغذية الصحية.

وأوضح المصدر، أنّ "فاطمة" تتردد على والدتها عبلة كامل، من آنٍ لآخر، نظرًا لقرب المسافة بينهما، إذ تداوم على الاطمئنان على حالتها الصحية، وقضاء بعض الوقت معها، لافتًا إلى أنّ علاقتها لازالت طيبة مع زوجها السابق الفنان أحمد كمال، ويلتقيان من فترة لأخرى أيضًا.

وأشار إلى أنّ عبلة كامل، علاقتها بالهواتف المحمولة سيئة للغاية، لذلك تعيش بدونها تقريبًا، ولا تتعامل بها، وهو الأمر ذاته مع شبكة الإنترنت، فهي لازالت تتعامل في حياتها بشكلٍ تقليدي، كما اعتادت طوال حياتها، موضحًا أنها تلتقي عدد قليل جدًا من أصدقاءها من فترة لأخرى، إذ تقضى أغلب وقتها داخل منزلها فقط.

وأكدّ المصدر، أنّ أحمد كامل يفرض على بناته عدم الحديث مع وسائل الإعلام، عن الأسرة تمامًا، لا سيما في ظلّ انتشار الشائعات حول والدتهما عبلة كامل طوال الوقت، وهو الأمر الذي تتجاهله الفنانة، في الأوقات التي تنتشر بشأن أخبار كاذبة فلا تعلق عليها إطلاقًا.

وكان الفنان أحمد كمال، نفى الأخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية، حول إصابة زوجته السابقة ووالدة بناته بمرض السرطان.

وكتب كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

كانت عدد من الأخبار، تداولت مؤخرا حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان وفي مرحلة أخيرة.

يذكر أن جريدة "الوطن"، كانت انفردت منذ عدة أشهر، بخبر اعتزال عبلة كامل للفن.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وعلمت "الوطن" أن أحد المخرجين الذين تعاونوا مع "كامل" سابقًا في أحد الأعمال الدرامية، يعتزم تقديم جزء جديد من "سلسال الدم"، والذي كانت تلعب بطولته، لكنه لم ينجح في الوصول إليها منذ فترة طويلة.

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، و"الحادثة".

واكتسبت "كامل" شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التليفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، وقشر البندق".

وشاركت عبلة كامل في سينما الشباب في أفلام "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا".