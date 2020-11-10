نائب محافظ المنيا: دفع رسوم جدية التصالح لـ"المخالفين" غير القادرين

أكد الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، على دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال دفع رسوم جدية التصالح للمستحقين من غير القادرين، ضمن مبادرة "التصالح حياة" التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم هذه الفئات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه بمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي بمركز أبو قرقاص.

وتابع نائب المحافظ الإجراءات المتبعة لاستقبال الطلبات، واستمع إلى عدد من المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الأعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

وقال نائب المحافظ، إن المحافظ شهد الأحد الماضي، تسديد الرسوم للدفعة الأولى وتضم 30 حالة بقريتي الأمل والكمال بمركز المنيا، مشيراً الى انه يجري تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال سداد مبالغ جدية التصالح للحالات التي لم تتقدم حتى الآن لسداد الجدية، وذلك بعدد 17 قرية بمراكز المحافظة، حيث تم حصر 140 حالة بتلك القرى، لم يتقدم أصحابها بسداد جدية التصالح.

ومن ناحية أخري، تفقد نائب المحافظ، محطة مياه أبو قرقاص، وذلك في إطار متابعة أعمال تنفيذ المشاريع القومية بالمحافظة، حيث تعمل المحطة بطاقة 204 ألف م3/يوم، وتم تشغيلها جزئياً بطاقة 102 ألف م3/يوم، وبتكلفة تقدر ب 885 مليون جنيه، وسوف يستفيد منها أهالي مركز ومدينة أبو قرقاص، بالإضافة إلى عدد من قرى مركز ملوي.