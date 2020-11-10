مستشار الرئيس للصحة يحذر: لازلنا نعاني أزمة كورونا وكلنا مستعدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن ما حدث في معالجة فترة كورونا في مضر يضاهي ما حدث في حرب ١٩٧٣، مشيرا الى أن الجميع كان مستعدا بداية من رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن الاستعدادات لازالت قائمة على أقوى نحو تحسبا لأي تغير.

وأضاف خلال تكريم للأطقم الطبية وأسر شهداء كورونا، أن هناك مؤتمرات علمية كبيرة أشادت بالدور المصري في ادارة ازمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أن مصر لا تزال تعاني من تبعات أزمة فيروس كورونا، لكن في الوقت نفسه أفضل على المستوى الاقتصادي من عدة دول عالمية لم تنجح على نفس شاكلة مصر في ادارة الأزمة.

وأكد تاج الدين أن الأطقم الطبية قدمت دور عظيم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أنه كان هناك شكاوى من نقص بعض الأدوية في المستشفيات، ومع الوقت استنفرت الدولة، وأصبح هناك عدد كبير من المستشفيات مشاركة في الأمر حيث يصل عدد المستشفيات الى ٧٧ مستشفى حميات وصدر.

وأضاف أن مصر أول دولة في العالم تؤسس أقسام ومستشفيات الأمراض التنفسية وكان داخل مستشفى جامعة عين شمس، مشيرا الى أن مصر لديها عدد كبير من الخبرات الطببة التي تساعد على مواجهة الأزمة.

وزيرة الصحة تؤكد استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات الهامة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19) في العديد من دول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، اليوم، الأحد، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التامين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وأكّدت وزيرة الصحة، استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في بعض دول العالم، مشيرة إلى المتابعة اليومية الدقيقة من قبل القيادة السياسية، ومن خلال لجنة الأزمات واللجنة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة خطة الدولة وكل الإجراءات المتخذة للتصدي للفيروس ومواجهة كل التحديات، كما أكّدت اهتمام القيادة السياسية بملف مواجهة فيروس كورونا المستجد ووضعه من ضمن أولوياتها.