محافظ المنيا: تنظيم دوريات بالتعاون مع الأمن للقضاء على ظاهرة التسول

شدد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات، لدراسة الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم، والتسول، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكدا أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، اليوم، لمناقشة آلية العمل والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها، بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وبهيرة سيد، مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.

ووجّه المحافظ، إلى ضرورة التعاون مع مديرية أمن المنيا، وتنفيذ حملات دورية للقضاء على ظاهرة التسول، مع تنفيذ المادة 96 من قانون الطفل ومعاقبة كل من يعرض طفل للخطر، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بدارسة أحوالهم المعيشية والاجتماعية، كما وجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد قاعدة بيانات بالجهات العاملة في مجال الطفولة والطفل المعاق، ودراسة حالة الأطفال بلا ماوي.

وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعداد خريطة للأطفال تشمل المستشفيات التي تضم أقسام أطفال، والحضانات وأماكن تواجدها، والقوافل الطبية وخريطة تواجدها، للتنسيق مع اللجان حال تواجد عدد من الأسر والأطفال في حاجة لتدخل طبى.

من جانبها استعرضت، بهيرة سيد، مدير إدارة المراة والطفولة والأمومة، المبادرات التى تم تنفيذها، وإنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عرض توصيات المجلس القومي للطفولة بشأن الطفل والحماية من الخطر والظواهر السلبية وكيفية مواجهتها، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعه للأم والطفل وذلك من خلال إستراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضه للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً فى المجتمع.