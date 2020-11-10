محافظ المنيا: تنظيم دوريات بالتعاون مع الأمن للقضاء على ظاهرة التسول
كتب:
اسلام فهمي
10:14 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
محافظ المنيا
شدد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات، لدراسة الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم، والتسول، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكدا أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، اليوم، لمناقشة آلية العمل والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها، بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وبهيرة سيد، مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.
ووجّه المحافظ، إلى ضرورة التعاون مع مديرية أمن المنيا، وتنفيذ حملات دورية للقضاء على ظاهرة التسول، مع تنفيذ المادة 96 من قانون الطفل ومعاقبة كل من يعرض طفل للخطر، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بدارسة أحوالهم المعيشية والاجتماعية، كما وجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد قاعدة بيانات بالجهات العاملة في مجال الطفولة والطفل المعاق، ودراسة حالة الأطفال بلا ماوي.
وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعداد خريطة للأطفال تشمل المستشفيات التي تضم أقسام أطفال، والحضانات وأماكن تواجدها، والقوافل الطبية وخريطة تواجدها، للتنسيق مع اللجان حال تواجد عدد من الأسر والأطفال في حاجة لتدخل طبى.
من جانبها استعرضت، بهيرة سيد، مدير إدارة المراة والطفولة والأمومة، المبادرات التى تم تنفيذها، وإنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عرض توصيات المجلس القومي للطفولة بشأن الطفل والحماية من الخطر والظواهر السلبية وكيفية مواجهتها، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعه للأم والطفل وذلك من خلال إستراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضه للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً فى المجتمع.