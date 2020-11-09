عمرو موسى: إدارة جو بايدن ستتعامل مع مصر المستقرة وليست المضطربة

كشف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، عن كيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن مع الدولة المصرية، فأوضح أن الدولة المصرية تّهمها استقرار المنطقة، "المنطقة دي احنا عايشين فيها ولينا فيها تأثير ولينا فيها دور، نتأثر بها ونؤثر فيها".

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن مصر تمتعت باستقرار واضح خلال السنوات الماضية، وبالتالي ستتعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع مصر المستقرة وليست مصر المضطربة، في حين إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع المنطقة على أنها مضطربة.

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وزير الخارجية الأسبق، أن الإدارة الأمريكية ستتعامل مع منطقة الشرق الأوسط على أنها منطقة مضطربة ، ومع مصر على أنها دولة مستقرة، وأنها أكبر الدول في المنطقة، وهذا الهدف الأساسي للتوجه السياسي الأمريكي سواء كان الحكم للحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي والحكم الديمقراطي له أهداف ونقاط يٌركز عليها أكثر من الحزب الجمهوري، "المسألة هنا مش بس تتوقف عن كيف تنظر الادارة الأمريكية لمصر، لكن أيضًا تتوقف عن كيف ستتناول مصر هذه العلاقة المصرية الأمريكية"، فلابد من الأخذ والعطاء ويجب أن نتحدث معهم بصراحة.

وتابع: "ده اللي هتقوم عليه الدبلوماسية المصرية والسياسة المصرية في السنوات الأربع المقبلة، وجهات النظر ستختلف في نقاط معينه محددة بالطبع، ولكن سيظل ينظروا لمصر المستقرة اللي اقتصادها يتقدم، اللي هي نقطة استقرار في المنطقة".