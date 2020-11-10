حملة مفاجئة للكشف على المخدرات بين العاملين بجامعة دمياط

التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بمحمد أبوشعيشع، رئيس لجنة تحليل المخدرات، والدكتور محمد الجميل، من مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد زيارة مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات بالإدارة العامة للجامعة.

تأتي زيارة اللجنة ضمن حملات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء.

وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبتوجيهات الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن و مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

من جهة أخرى، نظمت الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب برئاسة لواء الدكتور محمود ضياء الدين، حملة لتطهير كافة مقرات انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استمرار عمليات التطهير والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

حيث شددت الوزارة على ضرورة إلتزام كافة العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة حفاظا على صحتهم ونبهت الوزارة أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الإلتزام يوجه له إنذار ثان، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بارتداء الكمامة.