104031 طنا.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادرت سفينة حاويات، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9643 طنًا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 125 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية و فواكه يتم تصديرها إلى الإمارات و السعودية و سنغافورة و بلجيكا و امريكا و هولندا و ألمانيا و سلوفينيا و الصين و انجلترا، كما بلغ عدد الحاويات الواردة 142 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 739 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104031 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28807 طنا، وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3981 طن قمح متوجهة إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3467 شاحنة منها 713 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36363 من البضائع العامة .