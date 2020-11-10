نهال عنبر: عبلة كامل بصحة جيدة.. والأسرار العائلية للفنانين خط أحمر

قالت الفنانة نهال عنبر، إن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تواصل مع الفنانة عبلة كامل، واطمأن على صحتها، بعد الشائعات التي خرجت أمس الاثنين، بإصابتها بمرض السرطان.

وأضافت "عنبر" في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء: "هي كويسة، وما حدث مجرد إشاعة، مثل الشائعات التي تخرج كثيرا عن الفنانين، وأنا نفسي قبل كده الناس قالوا إني مت وعملولي جنازة وصندوق".

وتابعت: "فيه مواقع تحت بير السلم تبقى عايزة تعمل إعلانات، ويعملوا (بووم) وبعدين يختفوا، ويلغوا الموقع، وطبعا المواقع تنقل عن المواقع الأخرى، وبقول للناس متسمعوش إلا لبعض المواقع المعروفة إنها تنشر المعلومات الصحيحة، وحتى لو كان الشخص متعبا فإن من حقه ألا يعلن عن ذلك".

ولفتت "عنبر" إلى أن الشائعات التي تخص الزواج يمكن التغاضي عنها، ولكن الأمور الخاصة والأسرار العائلية من حق الفنان أن يحترم هذه الخصوصيات، وتعتبر "خطا أحمر".

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركة في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، و"الحادثة".

واكتسبت "كامل" شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التليفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، و"قشر البندق".

وشاركت عبلة كامل في سينما الشباب في أفلام "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا".