افتتاح "الليلة المحمدية" على مسرح البالون غدا

انتهى المخرج جمال عبد الحميد من بروفات "الليلة المحمدية"، المقرر افتتاحها غدا علي مسرح البالون وقد أقيمت البروفات علي مسرح البالون مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيث حرص أبطال العرض علي التباعد وارتداء الكمامات.

وانتهي أمس الدكتور محمود سامى من ديكور العرض، ومن المقرر أن تنطلق أولى حفلات الليلة المحمدية فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء ١١ نوفمبر الجارى، على مسرح البالون بالعجوزة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

البطولة للفنانين " أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي، والبطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

"الليلة المحمدية" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، كتابة الأغانى صفوت زينهم، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم أستعراضات مصطفي حجاج، هيئة الإخراج : وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور د.محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب .