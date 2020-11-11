"الحديدي" عن شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان: مبقاش في قلوبنا رحمة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الفنانة عبلة كامل فنانة عظيمة، وكلنا متعلقين بأعمالها الفنية، مثل لن أعيش في جلباب أبي، وسلسال الدم.

وأضافت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء: "مؤخرًا خرجت شائعة عن إصابتها بالسرطان، وهذا أثار إزعاج كبير لدى الناس، لأنها على طول مختفية، وعمل إنترفيو معها يعتبر أصعب شيء على أي صحفي".

وتابعت: "إية فكرة القسوة في التعامل مع الفنانين اللي إحنا بنحبهم جدًا وبالذات عبلة كامل؟، دي لا بتلقع ولا بتبوس دي الأم والجدة، ما لو إحنا مفيش في قلوبنا رحمة، ربنا هيرحمنا ليه؟، مضيفة: لازم نرحم بعض ونتعقب أي شخص ينشر أخبار كاذبة".

ووجهت "الحديدي" رسالة إلى الفنانة عبلة كامل قائلة: "أنا بحبك جدا، وأتنمى لكي كل صحة وآمان واطمئنان، وكل الفنانين والجمهور يحبوكي جدا، أنتي أسعدتينا بالكثير من الأعمال الفنية، وإذا قلت كل الأعمال التي أحبها لكي فهي كثيرة جدا، اختفي زي ما أنتي عايزة تختفي، وحتى لو أنتي تعبانة، فيارب يشفيكي وأتمنى تكوني بصحة جيدة، وأنا بحبك".

تخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، و"الحادثة".

واكتسبت "كامل" شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التليفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، وقشر البندق"، بالإضافة إلى سينما الشباب مثل أفلام "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا".