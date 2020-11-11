افتتاح العرض المسرحي "أبي تحت الشجرة" الخميس

يفتتح البيت الفني المسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، العرض المسرحي "أبي تحت الشجرة"، فى الثامنة مساء الخميس المقبل، على مسرح السلام في شارع القصر العيني، تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث برئاسة الفنان خالد النجدى، ويقدم أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام السابعة مساء، ويتناول فكرة التفكك الأسري من خلال أب يسافر سعيا وراء رزقه تاركا أسرته، وما ينتج عن ذلك من أثر سلبي على الأسرة وخاصة الأبناء.

"أبي تحت الشجرة" من بطولة للفنانين "هاني كمال، لبني الشيخ، منير مكرم، شادي أسعد، دينا هريدي، أحمد عبد الهادي، دعاء رمضان"، ديكور يحيى صبيح، موسيقى محمد خالد، تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام

وتجرى حاليا بروفات العرض المسرحي قبل انطلاقها، الخميس المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية مع مراعاة ارتداء الكمامات في أثناء البروفات ووجود المعقمات وحرص الفنانيين على التباعد بينهم في أثناء البروفات.

وتقام العروض داخل المسرح ابتداء من الخميس المقبل مع مراعاة قياس درجات الحرارة للحاضرين، وارتداء الكمامات في أثناء العرض المسرحي والحرص على التباعد بين المشاهدين في أثناء الجلوس على المقاعد.