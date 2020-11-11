حاصل على جائزة نيوتن يتبرع بنصف مبلغ الجائزة لإنشاء معمل بجامعة المنيا

قال الدكتور ماركو زكي، الحاصل على جائزة نيوتن الدولية، إنه كان مبعوث مصري لمنحة نيوتن، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي منذ 2015 وحتى عام 2019.

وأضاف الدكتور ماركو زكي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن بحثه الذي فاز بجائزة "نيوتن" الدولية كان عن الكشف المبكر عن سرطان الكبد، لافتاً إلى أن البحث تحت المراجعة في مجالات علمية مرموقة، ومن المقرر نشرها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب "زكي" عن سعادته بحصوله على الجائزة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من الباحثين في صعيد مصر، ولكنها تحتاج إلى الدعم، موضحا أنه سيخصص نصف مبلغ الجائزة في استكمال أبحاثه حول الكبد أملا في التخلص نهائيًا من سرطان الكبد، فيما تبرع بالنصف الآخر لإنشاء معمل في تخصصه بجامعة المنيا.