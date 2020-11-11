القصة الكاملة لشائعة مرض عبلة كامل بالسرطان

أحدثت أنباء تداولت على نطاق واسع وزعمت إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، وأنها في المرحلة الأخيرة لصراعها مع المرض، صدمة كبيرة لدى جمهور الفنانة القديرة.

لم ترد عبلة كامل بشكل مباشر نظرًا لاعتزالها الفن من فترة، وانفردت جريدة "الوطن" منذ أشهر عدة بخبر اعتزال عبلة كامل للفن.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وعلمت "الوطن"، أن أحد المخرجين الذين تعاون مع "كامل" سابقًا في أحد الأعمال الدرامية، يعتزم تقديم جزء جديد من "سلسال الدم"، والذي كانت تلعب بطولته، لكنه لم ينجح في الوصول إليها منذ فترة طويلة.

أول نفي للخبر كان من والد بناتها وزوجها السابق حيث نفى الفنان أحمد كمال، ما تردد عن إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان وتدهور حالتها الصحية.

وكتب كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحيه اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

نقابة المهن التمثيلية تنفي إصابتها بالسرطان

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة جدا، ولا صحة لما تردد خلال ساعات عن إصابتها بمرض السرطان.

وقال زكي لـ"الوطن": عبلة كامل زي الفل وتتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال ساعات بمرضها فكل ما أثير منذ ساعات شائعات.

كما طمأنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الجمهور على صحة الفنانة عبلة كامل، متسائلة عن مصدر الأخبار التي تشير إلى إصابتها بمرض السرطان، متابعة: "أنا كنت قاعدة قبل كدة، ولقيت خبر عن وفاتي وجنازتي طالعة، الكلام دة في مطلع يناير من 3 سنين، طب لية عملتوا كدة؟".

وأضافت "عنبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن زوج الفنانة السابق، الفنان أحمد كمال نفى الشائعات عن مرضها، لافتة إلى أنها تواصلت مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونفى تلك الشائعات.

وتابعت: "أنا دايما أقول أنشر أخبار فنية زي ما أنت عاوز، بس ملكش دعوة بالحياة الخاصة، ومش بحب اصطياد الكلام، ممكن يكون حد قال كلمة، وخانه التعبير في جملة دة وارد"، مؤكدة أنهم يتواصلون مع الفنانة عبلة كامل، بشكل مباشر.

وأوضحت أن مواقع "بير السلم" هي من تنشر هذه الشائعات، "مش بنعرف نوصل لهم، الحكاية مش سهلة، بيكتبوا الخبر بعد كدة بيتمسح"، مطالبة المواطنين بمتابعة الأخبار عبر المواقع الرسمية.

كما نفى الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية، مرض الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان في مرحلته الأخيرة.

وكتب إيهاب عبر فيسبوك: "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله".

والفنانة عبلة كامل "60 عاما" تخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، و"الحادثة".

واكتسبت "كامل" شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، وقشر البندق" وقدمت أدوار كوميدية في أفلام "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا"، ونالت شهرة واسعة.