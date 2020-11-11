الدولار يستقر مع بداية التعاملات و"أبوظبي الأول" الأقل سعرا للشراء

سجل الدولار استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه، عقب تراجع أمس بقيمة قرش، في كل البنوك العاملة في مصر، وشركات الصرافة.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أيام نحو 4 قروش، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.71 جنيه.

وجاءت 8 بنوك "مصر، الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، عودة، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي.

وفي مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما باع بنك واحد الدولار بأقل سعر، "أبوظبي الأول،" بـ15.59 جنيه للشراء، مقابل 15.69 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية؛ إذ استقرالريال السعودي متأثرًا بتراجع الدولار بقيمة قرش عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، hsbc".

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، hsbc، قطر الوطني".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.45 جنيه، في بنك المصرف العربي الدولي، فيما سجل سعر شراء الإسترليني 20.70 جنيه في بنك المصرف العربي الدولي.

من جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.