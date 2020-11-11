قنا تستضيف المهرجان الأول للخيول والفروسية في محافظات الصعيد

شهدت محافظة قنا المهرجان الشعبي الأول للخيول والفروسية، بحضور عدد كبير من أصحاب الخيول في قرى ومراكز المحافظة، ومشاركة لجنة تحكيم ضمت مجموعة من كبار شباب خيالة الصعيد، في وجود لفيف من الأهالي والقيادات الشعبية والأهلية، بمنطقة "حاجر الجبل"، التابعة لمركز ومدينة الوقف.

وقال عبد الرحيم محمد، عضو لجنة التحكيم، إن المهرجان، الذي تم تنظيمه على مدار اليوم، يُعتبر الأول في مركز الوقف، ويشارك فيه متسابقون ومشاركون من مختلف المراكز بمحافظة قنا، مشيراً إلى أن المهرجان تضمن أيضاً سباقات للفروسية.

وأضاف حامد أبوالقاسم، أحد الفرسان المشاركين في المهرجان، أن هذه الاحتفالات والمهرجانات من النادر حدوثها في الصعيد، وتم تنظيم المهرجان الأول للخيول والفروسية في محافظة قنا، باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات التي تهتم بالتراث القديم، وأن المشاركين من مختلف مراكز قنا، وقال: "مشاركتنا في المهرجان ليست من أجل المكسب، ولكن حباً في ركوب الخيل".

وأشار أحمد حسين، أحد حضور المهرجان، إلى أن هذه بداية جديدة لتنظيم مهرجانات من هذا النوع في محافظات الصعيد، وأضاف أن سباق انطلاق أول مهرجان كان "ممتازاً"، مؤكداً أنه يشجع جميع الفرسان المشاركين على الاهتمام بما لديهم من مهارات في التعامل مع الخيول، وتطوير هذا التراث القديم.

وفي نهاية المهرجان، تم تكريم 10 فرسان حصلوا على الدرجة النهائية في كل السباقات التي اقيمت على أرضية الميدان، وهم: "محمد حسن" من قرية "دندرة"، و"بدري عبد الكريم أحمد"، من مركز قفط، و"عبد الرحيم ناجح" من قرية "المراشدة"، و"محمد حجاجي" مدينة قنا، و"أحمد مأمون" قريه "دندرة"، و"إبراهيم صلاح الفولي" من قرية "المراشدة"، و"أيمن طايع" من "سمهود" بمركز أبوتشت، و"عبد الرحمن السمطي" من "السمطا" بمركز دشنا، و"محمود سيد" من "المخادمة" بمركز قنا، و"محمود مغربي" من قرية "المراشدة"، فضلاً عن تكريم جميع الخيالة الذين شاركوا في المهرجان، ومنحهم شهادات التقدير.