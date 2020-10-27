"الخيول والمسيرات".. وسائل دعائية في انتخابات دمياط

يخوض 8 محامين والمعروفين بأصحاب "الروب الأسود"، انتخابات مجلس النواب المقبلة، عن الدائرة الثانية بمحافظة دمياط، التي تضم مراكز "كفر سعد، وفارسكور، والزرقا" ومدينة السرو؛ 2 منهم على مقعد حزب المصريين، و6 مستقلين من أصل 48 مرشحا، بينهم فتاة شابة، تعد أصغر مرشحة بالمحافظة، ويكثفون من جولاتهم الانتخابية خلال الأيام الحالية، وظهر بعضهم في مسيرات بالخيول.

ويعول المرشحون الثمانية على أبناء مسقط رأسهم، خاصة وأنهم يخوضون تلك التجربة للمرة الأولى، وتعرف تلك الدائرة بـ"شباب المحامين المرشحين"، ويعتمدون أيضا على الجولات الميدانية بالشوارع، بداية من المقاهي التي تعد نقطة انطلاقهم الأولى، إلى جانب محلات "الخضر، والفاكهة، والبقالة، والفول والفلافل، والجزارة.

وتعد السوشيال ميديا واحدة من وسائل الدعاية للمرشحين الثمانية؛ نظرا لاتساع حجم الدائرة، بالإضافة للمسيرات بالسيارات وعربات النصف نقل المثبت عليها مكبرات الصوت، التى تعد الأداة الأولى في الدعاية لأنفسهم، ولجأ أحدهم لمسيرة بالخيول.

ويخوض خالد رياض، الحاصل على ليسانس الحقوق، رمز الفيل، الانتخابات على المقعد الفردي مستقل، ونظم مسيرة انطلقت من قرية دقهلة، مسقط رأسه، وحمله أهالي القرية على الأعناق، معلنين دعمهم له، والتقى أيضا بأهالي كفر المياسرة على المقاهي؛ للتعريف ببرنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكلهم.

بينما يخوض جابر النادي، محامي حر، رمز "الكف"، ابن عزبة فرج سالم، دائرة مركز الزرقا، الانتخابات ممثلا عن الشباب، معولا على أبناء مسقط رأسه وقبيلته "الحبابلة"، ونظم جولة انتخابية بقرى "دقهلة، وسيف الدين، وميت الخولي عبد الله، والوسطاني، وشرمساح، والبراشية"، وتعد تعد المقاهي والصيدليات ومراكز الشباب و المحلات مقرات انتخابية له، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع كبار السن، وأهداه أحدهم "ورد وعلم مصر"، واستخدم عربة نصف نقل ومكبرات صوت، ليتحدث مع المواطنين، ولصق مؤيديه صوره على العربات الملاكي والجدران وأعمدة الإنارة.

ويكثف طارق راشد، محامى حر، رمز بندقية الصيد، ابن قرية البدراوي، جولاته الانتخابية، في مواجهة مع فاطمة سامي توكل، أصغر مرشحة في المحافظة، وبنت القرية ذاتها، وعقد مؤتمرا جماهيريا بمدينة ميت أبو غالب على أحد المقاهي، وعلى دقات الطبل والزمر جابت مسيرة سيارات، في مقدمتها "نصف نقل"، مثبت عليها مكبر صوت، شوارع الدائرة؛ لتعرف الناخبين به.

وركز "راشد" على المقاهي في جولاته الانتخابية؛ ليتحدث مع أكبر عدد ممكن من أبناء دائرته، وبث فيديو دعائي له حمل أغنية "ربنا معاك يا ابني"، ونفذ جولات عدة بقرى "الوسطاني، والعجيزي، والروضة، والسوالم، وأبو عدوي، والبنك، ودار السلام"، واستقبله أهالي كفر شحاته والعجيزي بالطبل والمزمار والأحضان.

وتعد فاطمة توكل، أصغر مرشحة في محافظة دمياط، وتعمل محامية حرة وباحثة دكتوراة، ومنذ إعلانها خوض الانتخابات تضامن معها العديد من الشباب والفتيات بدائرتها، معلنين مساندتهم لها، باعتبارها متحدث باسم الشباب، واعتمدت في الدعاية الانتخابية لها على السوشيال ميديا والمؤتمرات الجماهيرية، ونظمت مسيرة بالخيول، ما يعد نوع جديد من الدعاية غير مألوف في دمياط، وخاصة بين المرشحات.

ويحظى وليد عبدالهادي، رمز السهم، مرشح حزب المصريين، ابن قرية شرباص، بشعبية كبيرة بين أبناء مسقط رأسه، الذين خرجوا في مسيرة ضخمة، سيرا على الأقدام؛ دعما لابن بلدهم، وأطلقت السيدات الزغاريد، في مشهد لم يحدث منذ 30 عاما، بحسب أهالي القرية، وحمله أهل بلدته على الأعناق، وجابوا شوارع القرية.

ويخوض سعد فرحات، الحاصل على ليسانس شريعة وقانون، رمز كشاف الإضاءة، ابن قرية سيف الدين، الانتخابات معولا على دعم مسقط رأسه له، ونظم جولة انتخابية بقرى "كفر شحاته، والسوالم، وكفر سعد، والبراشية، وعزبة الدعدع، ودقهلة، وكرم ورزوق"، كما خرج مؤيدوه في مسيرة بالدراجات البخارية، جابت شوارع "عزبة عطا الله، والقزازين، وسيف الدين"، دائرة مركز الزرقا.

ويخوض المحامي عصام صبري بشتو، رمز الهلب، الانتخابات على المقعد الفردي عن حزب المصريين، معولا على تاريخ عائلته، التي تعد واحدة من أكبر عائلات مركز فارسكور، وعلاقاته الواسعة باعتباره محام، ويعتمد في دعاياه الانتخابية على عقد المؤتمرات والسوشيال ميديا، وعقد مؤتمرات جماهيرية بقرى "دقهلة، وتفتيش السرو، وكرم ورزوق، والشناوي، والعطوي، والضهرة، والنجارين، وكفر سعد".

وأجرى "بشتو" جولة ميدانية بمدينة السرو، زار خلالها المحلات والمقاهي؛ للحديث عن برنامجه الانتخابي والاستماع لمشاكل المواطنين، وأعلن عدد من زملائه، تأييده في انتخابات مجلس النواب.

وحضر عصام بشتو أحد الأفراح، كنوع من الدعاية الانتخابية، قائلا خلال جولاته للناخبين: "علموا أولادكم أن الـ100 جنيه التي تدفع في الانتخابات، تتسبب في انهيار مستقبل جيلهم وأجيال بعدهم، وعلى كل أسرة أن تعي هذا المفهوم لدي أبنائها".

ويعتمد تامر عوض السنباطي، الحاصل على ماجستير في القانون الخاص، رمز عنقود العنب، ابن مدينة السرو على السوشيال ميديا، ودعم أبناء مسقط رأسه له في الانتخابات.