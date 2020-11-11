سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2020: الأقل في "أبوظبي الأول"

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 11 نوفمبر، في بعض البنوك، والذي سجّل استقرارًا مقابل الجنيه عقب تراجع أمس بقيمة قرش.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وخلال 3 أيام تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 4 قروش، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.71 جنيه، وجاءت 8 بنوك في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر: "مصر، الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف المتحد، عودة، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي"، بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه بـ15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، في بنك أبوظبي الأول.

وكان الجنيه المصري قفز خلال شهرين مقابل الدولار بنحو 27 قرشًا، ليباع الدولار بـ15.71 جنيه مقابل 15.98 جنيه في 13 أغسطس 2020 ووفقًا لموقع البنك المركزي.

وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ سبب تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية، لأكثر من 27 قرشًا منذ شهرين، زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وعوائد الصادرات.

أسعار العملات العربية والأجنبية

استقر الريال السعودي متأثرًا بتراجع الدولار بقيمة قرش عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، hsbc"، ليسجل في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، hsbc، وقطر الوطني"، ويسجل في بنك مصر نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

أما اليورو فسجّل أعلى سعر للشراء بـ18.45 جنيه، في بنك المصرف العربي الدولي، فيما سجّل في بنك مصر نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 20.68 جنيه للشراء، و20.86 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجل نحو 20.67 جنيه للشراء، و20.84 جنيه للبيع.