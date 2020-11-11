اتحاد الجمعيات الأهلية: غرفة أزمات لمتابعة انتشار كورونا في المحافظات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنّ الاتحاد دشّن غرفة أزمات لمتابعة انتشار فيروس كورونا في المحافظات، مع زيادة معدلات انتشاره مرة أخرى.

وأكد عبدالقوي، في تصريحات صحفية، أنّه سيتم تقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر المتضررة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف عبدالقوي، أنّ المساعدات إما دعمًا نقديًا في صورة مبالغ مالية، أو عينية في صورة أغذية ومستلزمات طبية، أو مساعدات أخرى تحتاجها الأسر كل في نطاق محافظاته، لافتا إلى أنّ الجمعيات تمول عدد المشروعات بالتعاون مع بعض الوزارات، سواء من خلالها مباشرة أو عن طريق حصولها على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتوفير فرص عمل للمتضررين من جائحة كورونا، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد أنّه سيتم تدريب بعض العمالة أو إجراء تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدًا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، ومن المستهدف تشغيل العمالة غير المنتظمة بشكل عام وليس شريحة معينة.

وأشار إلى أنّ مستشفيات الجمعيات الأهلية جاهزة بأفضل الأجهزة إذا طلب منها التدخل والمساعدة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك توجها للوزارة يتمثل في العمل على التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية من منظور الاستثمار في البشر، وتخطت موازنته 300 مليار جنيه من موازنة الدولة.

وأضافت القباج، أنّ الوزارة تنتهج نهجا علميا في الحماية الاجتماعية، واعتمدت على خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل توجيه البرامج للقرى الأكثر احتياجا، موضحة أنّ برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة، بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.