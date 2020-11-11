تركيا: اصطدام قارب صيد بسفينة يونانية وفقدان 5 أشخاص

ذكرت وكالة الأنباء التركية الحكومية أن قارب صيد تركي انقلب، اليوم الأربعاء، إثر اصطدامه بسفينة ترفع العلم اليوناني قبالة الساحل التركي من البحر المتوسط. وجرى الإبلاغ عن فقدان خمسة أشخاص.

وقال خفر السواحل التركي إنه بدأ عملية بحث وإنقاذ شملت ثلاثة زوارق لخفر السواحل وفريق غواصين قبالة سواحل كاراتاس في محافظة أضنة، للعثور على خمسة أشخاص كانوا على متن القارب الذي غرق وفقا لما نقلته قناة "العربية".

ولم يعرف بعد سبب الحادث الذي وقع قرابة الفجر.