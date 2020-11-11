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محمود مسلم

تركيا: اصطدام قارب صيد بسفينة يونانية وفقدان 5 أشخاص

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وكالات
11:06 ص | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
شرق المتوسط

شرق المتوسط

ذكرت وكالة الأنباء التركية الحكومية أن قارب صيد تركي انقلب، اليوم الأربعاء، إثر اصطدامه بسفينة ترفع العلم اليوناني قبالة الساحل التركي من البحر المتوسط. وجرى الإبلاغ عن فقدان خمسة أشخاص.

وقال خفر السواحل التركي إنه بدأ عملية بحث وإنقاذ شملت ثلاثة زوارق لخفر السواحل وفريق غواصين قبالة سواحل كاراتاس في محافظة أضنة، للعثور على خمسة أشخاص كانوا على متن القارب الذي غرق وفقا لما نقلته قناة "العربية".

ولم يعرف بعد سبب الحادث الذي وقع قرابة الفجر. 

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