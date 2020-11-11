انقلاب مقطورة محملة بـ55 ألف لتر سولار بطريق رأس غارب

شهد طريق غارب الغردقة صباح اليوم، انقلاب مقطورة محملة بـ55 ألف لتر مواد بترولية لصالح إحدى شركات البترول على جانب الطريق، وجرى استدعاء رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وخدمات الطريق بمرور البحر الأحمر وتم تسيير حركة الطريق بدون خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بانقلاب مقطورة رقم "ط س ل 5211"، بطريق راس غارب الغردقة محملة بمادة بترولية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافي لموقع الحادث لرفع الأنقاض.

وانتقل اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة راس غارب لموقع الحادث وأشرف على أعمال تفريغ المقطورة من السولار وتم الدفع بأحد شركات البترول العاملة في المنطقة ورفع المقطورة وردم بقايا السولار على جنب الطريق بواسطة لودر الوحدة المحلية للمدينة.