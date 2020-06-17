مصرع نائب مدير مستشفى بكفر الشيخ وشخص آخر في حادث تصادم  

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب شخص ثالث، في انقلاب سيارة ملاكي بمصرف قرية الخادمية، علي طريق نصره سيدي غازي بمركز كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من بينهم نائب مدير مستشفي سيدي غازي المركزي، وذلك بعد اصطدام السيارة الملاكي مع دراجة نارية وسقوطهما في مياه الترعة. انتقلت اجهزة الامن، إلى موقع الحادث، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، وتم استخراج الجثتين من مياه الترعة، بمعرفة الأهالي والانقاذ النهري، وتم نقل المصاب الي المستشفي لإنقاذ حياته، والجثتين الي مشرحة مستشفي كفرالشيخ العام، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتبين وفاة الدكتور محب المرادني، نائب مدير مستشفى سيدي غازي المركزي، وكان يستقل السيارة الملاكي، وأخرهو" السيد خ.ر"، كان يستقل الدراجة النارية، وتم انتشال جثتيهما من مياه الترعة، وتبين إصابة شخص أخر في الحادث، وتم استخراجهما من المياه عن طريق الأهالي والضفادع البشرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.