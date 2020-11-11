الإمام الأكبر ينعى رئيس وزراء البحرين: ندعو لأسرته بالصبر والسلوان

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم الإمام الأكبر، في بيان له، بخالص العزاء إلى العاهل البحريني الملك عيسى بن حمد آل خليفة، ولأسرة آل خليفة، وللشعب البحريني الشقيق، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأعلن ملك البحرين الحداد الرسمي أسبوعا وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بعد وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان.

وقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، الذي انتقل إلى رحمة الله، صباح اليوم، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" على لسان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.