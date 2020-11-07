ضبط 46 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية خلال حملات أمنية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عدد 42 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام – 2دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- مبلغ مالى– 4 هواتف محمولة) .. بحوزة (4 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

ضبط (عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام لمخدر الحشيش- عدد 30 قرص مخدر- طبنجة صوت وعدد 5 طلقات لذات العيار- مركبة "توك توك" وتروسيكل "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان- سلاح أبيض – مقص ) .. بحوزة ( عنصر إجرامى) .. حال تواجده أمام مسكنه بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج.

ضبط (عدد 76 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - مبلغ مالى– 5 هواتف محمولة – سلاح أبيض) بحوزة (خمسة أشخاص) بمديرية أمن البحيرة.

ضبط (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بمديرية أمن الشرقية .

ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام - مبلغ مالى– 2هاتف محمول) بحوزة (شخص – له معلومات جنائية) بمديرية أمن مطروح .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام - مبلغ مالى– 2هاتف محمول – 2 سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين- لهما معلومات جنائية) بمديرية أمن الدقهلية .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (شخص – له معلومات جنائية) بمديرية أمن الإسكندرية .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام – 49 قرص مخدر - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين- لهما معلومات جنائية) بمديرية أمن الجيزة .

ضبط (عدد 190 قرص مخدر - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول – سلاح أبيض ) بحوزة (شخصين- لهما معلومات جنائية) بمديرية أمن المنيا .

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية عن ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (إحدى السيدات) فى إستهداف البؤرة الأجرامية بمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.