ضبط 1287 قضية تموينية في 24 ساعة: بينها 2.5 طن "كوارع" فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (3.5 طن "دهون حيوانية") دون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فب خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص – كائنة بالسيدة زينب بالقاهرة).

وتمّ ضبط (2.5 طن "كوارع – دهون حيوانية") دون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص – كائنة بالسيدة زينب بالقاهرة).

وجرى ضبط (1.2 طن "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن - كبدة"- 1.6 طن مكرونة ) بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطهيهاولعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن أحد المطاعم للوجبات الجاهزة دون ترخيص – كائن بباب الشعرية بالقاهرة).

كما ضبط (مالك مخبز بلدي – كائن بالمرج بالقاهرة) لاسيتلائه على مبلغ (293.583 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال الاستيلاء على قيمة فرق الدعم الموجه لتشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من حصة السولار التى تم صرفها خلال الفترة من 27/2/2017 حتى 24/10/2020 دون وجه حق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وضبط كذلط (553.000 أمبول وقرص أدوية خاصة بعلاج عدد من الأمراض – 2000 عبوة أدوية "مضاد حيوي – مسكنات – مرطبات" – 583 أمبول أدوية مخدرة مدرجة بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات – 2000 عبوة محاليل طبية "جلكوز – ملحي") دون مستندات مجهولة المصدر طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لإستخدامها فى علاج نزلاء المستشفى وبيعها للمترددين عليها بغرض الغش والتدليس وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية مملوكة لإحدى شركات إدارة المستشفيات بدون ترخيص – كائنة داخل إحدى المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة).

وضبط أيضًا (2500 قطعة كمامة ) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك أحد المحلات لتجارة مستحضرات التجميل دون ترخيص – كائن بالسنطة بالغربية).

كما ضبط (10 أطنان أسمدة زراعية) دون مستندات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص – كائن بقويسنا بالمنوفية).

وفي إطار خطة الإدارة الرامية ضمن أبرز بنودها بإتخاذ الإجراءات الإستباقية فى مجال التعامل مع الأحداث الجارية والمناسبات العامة من خلال ضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لجرائم الغش التجارى والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والصلاحية والحفاظ على الصحة العامة وبمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف ...

فقد تم تنفيذ حملات نوعية إستهدفت مصانع إنتاج حلوى المولد أسفرت عن ضبط ( مسئولى – مالكى – مديرى ) تلك المصانع وبيانها كالتالى :

ضبط (6٫84 طن "حلوى المولد – عسل جلوكوز – سكر حر – فول سودانى – حمص "بدون بيانات أو بدون مستندات مجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى) ، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. (مصنع لإنتاج الحلوى – كائن بالزيتون بالقاهرة).

ضبط (4٫27 طن سلع غذائية "سكر حر – سمسم – جوز هند" ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وبدون مستندات مجهولة المصدر ،تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. (بمصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص – كائن بشبين الكوم بالمنوفية ).

ضبط ( 13٫430 قطعة حلوى – 2 طن سكر تموينى مدعم محظور تداوله خارج المنظومة التموينية - 1٫76 طن "سمسم – فول سودانى – جلوكوز – ألوان صناعية " بدون بيانات أو بدون مستندات مجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى ) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة..( بمصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص – كائن بالبرلس بكفر الشيخ ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.