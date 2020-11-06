إدارة "مكملين" تستغل فضائح محمد ناصر الجنسية للإطاحة به خارج القناة

كشفت مصادر مطلعة، أن العاملين بقناة مكملين يعيشون حالة من القلق والرعب والارتباك بعد القرارات الأخيرة بتخفيض الرواتب، حيث قررت إدارة القناة إبلاغ العاملين فيها بتخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 30% في إطار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها قطر تجاه تمويل قنوات التنظيم الدولي، كما صدرت قرارات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن إدارة القناة استغلت الفضائح الجنسية الأخيرة التي اقترنت باسم الإعلامي الإخواني محمد ناصر، وأبلغته بتوقف برنامجه مؤقتًا لحين حل الأزمات المادية، مضيفة أن قرار إدارة قناة مكملين تجاه الإعلامي محمد ناصر وإيقاف برنامجه، الغرض منه إنهاء ظهوره، بعدما فشل "ناصر" في تنفيذ مخطط إثارة الفوضى في مصر.

وتابعت المصادر: "محمد ناصر استشار عدداً من المقربين حول قرار عدم ظهوره، واستقر الأول على الظهور عبر اليوتيوب لتقديم حلقة صغيرة بزعم أن هناك مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا"، لافتة إلى أن ناصر يحاول إدخال وسطاء مع "أبوعامر" الفلسطيني ذي الجنسية الإنجليزية الذي يتحكم في استراتيجية إعلام جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدة اتصالات تجري بين الحين والآخر بين الفلسطيني عزمي بشارة مع الديوان الأميري القطري، واتفق الطرفان على ضرورة وجود إعلام بديل للجزيرة وقنوات الإخوان يتحدث بسياسة مختلفة، ويشمل أطيافاً كثيرة مع ظهور وجوه جديدة بعد حرق الوجوه القديمة، موضحة أن الطرفين اتفقا منذ فترة على اتباع سياسة جديدة لإعلام الجماعة، وبالفعل ظهرت بعدها قناة وموقع "العربي" وكذلك موقع 21 ولكنهم فشلوا أيضًا في تنفيذ مخططاتهم.

محمد ناصر يعلن توقف برنامجه عن البث

بعد أيام من انتشار التسريبات والفضائح الجنسية لإعلامي الجماعة الإرهابية الهارب محمد ناصر، أعلن مذيع قناة مكملين الإخوانية، عن توقف برنامجه الذي يبث من الخارج، وهو ما كشفته مصادر لـ"الوطن" في وقت سابق عن الاتجاه للإطاحة بـ"ناصر" في تقرير بعنوان: "الإخوان" تبيع محمد ناصر ومعتز مطر بعد الفضائح الجنسية: الدفع بوجوه جديدة.

وقال الإعلامي الهارب محمد ناصر، إنه سيتوقف عن بث برنامجه على قناة مكملين، وأنه يقوم بعرض برنامجه على قناته الخاصة على يوتيوب وعلق قائلا: "نظرا لتوقف برنامج مصر النهارده ألقاكم على قناتي على اليوتيوب، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء".