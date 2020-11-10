إدانة محمد ناصر بالتحرش بزميلته في قناة مكملين

كشفت مصادر لـ"الوطن"، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها إدارة قناة مكملين الإخوانية، مع الإعلامي الهارب محمد ناصر، في واقعة الاعتداء على إحدى زميلاته بعد محاولة التحرش بها في مكتبه بالقناة.

وقالت المصادر إن التحقيقات بيّنت ارتكاب محمد ناصر الواقعة والتي حاول إخفاءها والضغط على الفتاة بدفع مبلغ مالي لمساومتها من أجل عدم الإفصاح والتكتم على الواقعة، وهو مارفضته الفتاة وتمسكت بحقها في إبلاغ إدارة القناة.

وتابعت المصادر أن القناة الإخوانية قررت عدم إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، وغلق الملف بعد توجيه تحذير إلى محمد ناصر، لعدم تكرار الواقعة.

قناة مكملين تفتح تحقيقا عاجلا مع محمد ناصر

وكانت المصادر قد كشفت لـ"الوطن"، أن إدارة قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فتحت تحقيقًا عاجلًا في واقعة جنسية جديدة للمذيع محمد ناصر، بعدما قام الأخير بالتحرش بإحدى زميلاته العاملات في قناة مكملين.

وقالت المصادر إن إحدى العاملات بقناة مكملين تقدمت بشكوى رسمية لإدارة القناة، ضد الإعلامي محمد ناصر، بعدما حاول التحرش بها في مكتبه، مضيفة: أن المذيع الإخواني كرر فعلته أكثر من مرة، ومع تصدي الفتاة هددت بفضحه ولكنه لم يتراجع، إلى أن تطاول ناصر في آخر مرة وقام بملامسة جسدها.

واستغلت إدارة القناة الفضائح الجنسية الأخيرة التي اقترنت باسم الإعلامي الإخواني محمد ناصر، وأبلغته بتوقف برنامجه مؤقتًا لحين حل الأزمات المادية.

ويعيش العاملون بقناة مكملين حالة من القلق والرعب والارتباك بعد القرارات الأخيرة بتخفيض الرواتب، حيث قررت إدارة القناة إبلاغ العاملين فيها بتخفيض الرواتب بنسبة نحو 30% فى إطار الإجراءات التقشفية التي اتخذتها قطر تجاه تمويل قنوات التنظيم الدولي كما صدرت قرارات بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة القادمة.