فايزر الأمريكية لـ"الوطن": 50 مليون جرعة قبل نهاية 2020.. وليس لدينا ما نقوله عن مصر

قالت ليزا أونيل، كبير مديري شؤون الشركات في مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية، إنّ اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، والذي أعلن أنّ فاعليته تصل لـ90% قبل أيام، سيكون متاحا بعد انتهاء التجارب السريرية والاعتمادات المطلوبة، فضلا عن التأكد من عوامل السلامة والأمان المرجح أن تتحقق في الأسبوع الثالث من نوفمبر.

وأضافت أونيل، في حوارها لـ"الوطن"، أنّ فايزر وبيونتيك العاملتان على اللقاح، يهدفان لتلبية احتياجات الصحة العامة العالمية، وبشكل وثيق مع المبادرات الدولية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، حسب الاقتضاء، لتزويد العالم بأسرع ما يمكن، وبخصوص حصول مصر على اللقاح، قالت إنّها ليس لديها ما تقوله عن مصر حتى الآن، وإلى نص الحوار..

في البداية نود أن نعرف أكثر عن هذا العقار المحتمل؟

تعمل شركة فايزر وبيونتيك، جنبا إلى جانب، على تطوير لقاح للحماية من عدوى فيروس كورونا، ويحمل العقار المرشح أو المحتمل اسم (BNT162b2).

كيف سيقضي هذا اللقاح المحتمل على فيروس كورونا؟

عقارنا المرشح عبارة عن جزيء طويل، يتكون من نيوكليوتيدات (مضادات فيروسية) مرتبطة بترتيب فريد لنقل التعليمات الجينية لصنع بروتين أو أكثر من المستضدات الخاصة بالفيروس، وبمجرد أن يكون اللقاح داخل خلايا الجسم، تتبع الخلايا التعليمات لإنتاج البروتينات أو المستضدات، ما يولد استجابة مناعية للشخص الملقح بالعقار.

ما الذي يميز عقاركم المحتمل عن باقي العقارات المطروحة؟

أولا، جانب واحد من جوانب السلامة، وعكس بعض اللقاحات التقليدية، فإنّ لقاحنا واحدا من لقاحات الرنا المرسال (حمض نووي ريبوزي يخبر الخلايا البشرية بالمضادات التي يجب أن تقوم بصناعاتها)، وثانيا، لقاحنا غير معدٍ، وليست هناك حاجة لناقل فيروسي لإيصال اللقاح للجسم، وثالثا، نظرًا لعدم استخدام ناقل فيروسي، فإنّ لقاحات الرنا المرسال التي يعتبر عقارنا واحد من بينها، لا تشكل أي خطر من استجابة الجسم المضاد المعادل لمضادات النواقل، ما يسمح بالتعزيز المتكرر، والذي قد يكون مهمًا إذا جرت التوصية بلقاحات إضافية في المستقبل، ورابعا، تُمكِّن تقنية الرنا المرسال من التطور السريع إذا احتاج اللقاح إلى التكيف بسرعة مع الطفرات المحتملة.

ما الذي يضمن جودة اللقاح؟

عملية إنتاج لقاحات الرنا المرسال فعالة وسريعة، دون الحاجة لأنظمة خلايا معقدة. ورغم أنّ شركة فايزر تتحرك بسرعة غير عادية، ويرجع الفضل جزئيًا في ذلك إلى تقنية الرنا المرسال، إلا أنّ الحفاظ على معايير الجودة والسلامة العالية أمر بالغ الأهمية خلال عملية التطوير، ونتخذ جميع الخطوات التنظيمية والتشغيلية التي نتخذها عادةً لجميع تجارب اللقاحات لدينا، مع الحفاظ على أعلى المعايير في عملية التطوير.

فايزر تكشف موعد طرح لقاح فيروس كورونا

متى يمكن أن يتوافر هذا العقار؟

إذا نجحت التجربة السريرية، وإذا تمت الموافقة على اللقاح من قبل الهيئات التنظيمية، فإننا نتوقع بالتعاون مع بيونتيك، توفير نحو 50 مليون جرعة بنهاية 2020 ونحو 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2020 – 2021.

متى يُطرح اللقاح خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟

تلتزم فايزر بتقديم اللقاح المرشح للمساعدة في تلبية احتياجات الصحة العامة العالمية، وسنعمل بشكل وثيق مع المبادرات الدولية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، حسب الاقتضاء، لتزويد العالم بأسرع ما يمكن، لكن ليس لدينا أي شيء نعلن عنه في هذا الوقت.

فايزر عن سعر اللقاح: سنعمل على تسعير يساعد الحكومات

وماذا عن الأسعار؟

تعمل شركتا فايزر وبيونتيك معًا بشكل وثيق على تطوير اللقاح المحتمل بأسرع ما يمكن وبأمان، للمساعدة في تلبية احتياجات البشرية لمواجهة هذا الوباء. وفيما يخص سؤالك عن الأسعار، لا يتم اتخاذ القرار لدينا من خلال تحليل التكلفة أثناء الوباء، وبدلا من استخدام نهج تقليدي فعال من حيث التكلفة، سنعمل على التسعير بطريقة قد تساعد الحكومات على ضمان أن تكون هناك تكاليف قليلة أو معدومة من جيوب شعوبها.

البعض يقول إنّكم أصحاب العقار الوحيد حتى الآن وربما يكون باهظ الثمن؟

من المهم ملاحظة أنّ تكاليف تطوير وتصنيع لقاح كوفيد-19 جرى تمويلها ذاتيًا بالكامل، واستثمرنا بالفعل مليارات الدولارات (ونحن مستعدون لمواصلة تحمل تكاليف التطوير والتصنيع) في جهد لإيجاد حل لهذا الوباء.

وتعتمد استراتيجية التسعير لدينا على مبادئ الحجم والالتزامات المسبقة والإنصاف والقدرة على تحمل التكاليف، وشعارنا الوصول الواسع مهم والسرعة والسلامة والتوافر يقودنا. وكما قلت سنعمل على التسعير بطريقة يمكن أن تساعد الحكومات على ضمان أن تكون هناك تكاليف قليلة.

متى يمكن طرح اللقاح في مصر من خلال فرع شركتكم؟

من السابق لأوانه التعليق على مثل هذا الأمر، وليس لدينا أي شيء نعلن عنه بشأن مصر في الوقت الحالي.

ما هي الآثار الجانبية المتوقعة للعقار المحتمل؟

لم تبلغ الهيئة المستقلة التي تراجع بيانات الفعالية المؤقتة عن أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، ومع ذلك توصي بمواصلة الدراسة لجمع بيانات أمان وفعالية إضافية كما هو مخطط لها. ونعمل على التقديم للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المخطط له بعد وقت قصير، وذلك بعد تحقيق عوامل السلامة المطلوب، المتوقع حاليًا أن تحدث في الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي.

وُجّهت إليكم اتهامات سياسية بالتأخر في الإعلان عن الانتهاء من اللقاح المحتمل حتى خسر ترامب.. ما رأيك؟

في فايزر نتحرك بسرعة العلم، والعلم فقط هو الذي يوجّه جميع قراراتنا المتعلقة باللقاح المرشح، ولا توجد أي اعتبارات سياسية على الإطلاق.