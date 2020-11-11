6 معلومات عن صندوق رعاية المعلمين.. يستفيد منه 2.1 مليون موظف

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، على تعديل مشروع القانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961المقدم من الحكومة، وتعديلاته بإنشاء صندوق الرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين، بهدف تقديم الرعاية لهم ولمعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

ويتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، وسيتم وضع لائحة للصندوق وتشكيل مجلس إدارة من مهامه تحديد حزمة المزايا التي سيقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها القرارات.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات حول موارد صندوق رعاية المعلمين، والتي تأتي على النحو التالي:

1- تقدم وزارة المالية دعماً ماليًا للصندوق مرة واحدة فقط خلال العام المالي الحالي 2020 -2021 وقدره 250 مليون جنيه، كما يتم تدعيم الصندوق بـ 250 مليون جنيه أخرى في العام المالي المقبل.

2- يحصل الصندوق على الزيادة المقترحة في بدل المعلم بواقع 2%، إضافة إلى حافز الأداء ومكافات الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية بحد أدنى 5 جنيهات.

3- يستحوذ الصندوق على نسبة 5% من رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، ونفس النسبة من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة إضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق.

أموال صندوق الرعاية للمعلمين عامة معفاة من الضرائب

4- يحصل الصندوق على التبرعات والهبات وما تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

5- هناك اختلاف بين صندوق الرعاية المالية والاجتماعية الجديد، فصندوق الزمالة التابعة للنقابة ينفق 20 ألف جنيه للمعلمين ذوي الأمراض المستعصية، ولا ترد، بالإضافة إلى إعانات كورونا وإعانات أخرى قدرها 10 آلاف جنيه للمعلمين الذين لديهم أولاد بالجامعات والمدارس، على أن يتم تسديدها بدون فائدة على 60 شهرًا.

6- تعتبر أموال صندوق الرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين، أموال عامة، وتعفى من الضرائب.

ويبلغ عدد المعلمين والعاملين المستفيدين من حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم 2.1 مليون موظف من بينهم 1.4 مليون معلم، بتكلفة 6.6 مليار جنيه.