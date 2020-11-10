عزل مرشح فائز في انتخابات النواب بمستشفى التأمين الصحي ببنها

أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها، نقل الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، والفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، للمستشفى، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن إعلان إصابته يوم 5 نوفمبر الجارى ووضعه رهن العزل المنزلى.

وأكد "منير" في تصريحات صحفية، أن الوضع الصحى للدكتور جمال حجاج مستقر، وأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زالت طفيفة، وتم وضعه بالحجر الصحى لتقديم الخدمة الطبية له وفقًا لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

وكان الدكتور جمال حجاج مرشح مجلس عن دائرة بنها، أعلن عبر صفحته الرسمية إصابته بفيروس كورونا" يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر ودخوله العزل الطبي وإدارته للعملية الانتخابية من داخل العزل .

وقال المرشح في بيان أعلنه على صفحته: "شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب بإشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم واكون سبب في إيذاء أحد".