توافر مصل الإنفلونزا رباعي التكافؤ ب 6 مكاتب صحة في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن توفير مصل الأنفلونزا في عدد 6 مكاتب صحة منتشرة على مستوى محافظة الدقهلية، مؤكدة أن الفيروس يواكب التحويرات الجديدة وأنه آمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، وأن سعره تحدد طبقا لما ورد بحصيلة أجور الخدمات الوقائية بوزارة الصحة.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، إنه جري توفير مصل الأنفلونزا vaxigrib"" رباعي التكافؤ في 6 مكاتب صحة على مستوى محافظة الدقهلية وهي مكاتب صحة " ثان المنصورة، و السنبلاوين، وميت غمر، والجمالية، و دكرنس، وبلقاس" .

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس وأنه أمن وخاضع لكافة أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.

وشدد على الالتزام بـ 7 تعليمات هامة عند الرغبة في الحصول على المصل الجديد، وهي: تأجيل تطعيم المصابين بحمي شديدة، ومنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم ( البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9 )

وأكد أنه في حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج، وأن التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 9 سنوات والذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الأنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطائهم جرعتين كاملتين يفصل بينهم مده لا تقل عن 4 أسابيع.

وأوضح أن مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، ولا يتم إعطاء لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.

يذكر أن مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، أعلن عن توافر مصل الأنفلونزا هذا العام بنوعين مختلفين، نوع يحتوي على 4 فصائل يسمى باللقاح الرباعي ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات، أما النوع الآخر يحتوي على 3 فصائل ويسمى باللقاح الثلاثي وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات مع التأكيد علي أن المنتظم بأخذ المصل كل عام يكتفي بجرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هي المرة الأولى لأخذ الجرعة يحتاج إلى جرعة أخرى بعد شهر.