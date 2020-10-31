مرضى حساسية البيض.. متى يمنع تناول مصل الإنفلونزا الموسمية؟

مع اقتراب فصل الشتاء، وانتشار مرض الإنفلونزا بين الكثيرين، يلجأ البعض إلى تطعيم أو مصل الإنفلونزا الموسمية، وذلك لتجنب الإصابة بالعدوى والتي تحدث سنويًا نتيجة التغيرات الجوية.

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّ مصل الإنفلونزا يتوافر هذا العام بنوعين مختلفين، نوع يحتوي على 4 فصائل يسمى باللقاح الرباعي، وهو مخصص لمن هم أكبرمن 3 سنوات، أما النوع الآخر يحتوي على 3 فصائل ويسمى باللقاح الثلاثي، وهو مخصص للجميع بما فيهم اللأطفال من 6 أشهر.

متى يُمنع تناول مصل الإنفلونزا الموسمية؟

ويوضح مدير مركز الحساسية والمناعة، في حديثه لـ"الوطن"، الحالات التي يمنع معها تناول مصل الإنفلونزا الموسمية، كالتالي:

- الأطفال أقل من 6 أشهر.

- ارتفاع الحرارة الشديد، إذ يؤجل التطعيم بالمصل لحين انخفاض الحرارة.

- مرضى حساسية البيض.

- مرضى متلازمة الشلل الرباعي الفيروسي "الغيلان باريه".

- أصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

كما لا يُنصح حصول بعض الفئات إلا بعد استشارة طبيبها على الأقل، مثل المصابين بأمراض اضطراب مناعي مزمنة، والذئبة الحمراء، والأشخاص الذين يحصلون على أمراض محبطة للمناعة مثل الكورتيزون.

الفئات المستهدفة بتناول مصل الإنفلونزا الموسمية

فيما ناشد مدير مركز الحساسية والمناعة، بعض الفئات المستهدفة بتناول المصل وهي:

- أصحاب الأمراض المزمنة "السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب".

- مرضى الحساسية ومرضى التليف الرئوي والسدة الرئوية.

- الأطفال أكبر من 6 أشهر.

- مرضى ضعف المناعة.

- الحوامل.

- كبار السن.

وكان مدير مركز الحساسية والمناعة، قال إنّ المنتظم بأخذ المصل كل عام يكتفي بجرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هي المرة الأولى لأخذ الجرعة يحتاج إلى جرعة أخرى بعد شهر.

وأضاف "الحداد" أن الأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات، يأخذ نصف جرعة، والنصف الآخر بعد شهر في حال لم يأخذ المصل مُسبقًا، والأطفال فوق الـ3 سنوات جرعة كاملة، وتكرر بعد شهر، في حال لم يؤخذ المصل في وقت سابق، ويحقن اللقاح إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، ويحظر تماماً إعطاء أي لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.

وقال مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّ المصل متوافر بالمراكز طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، على أن يكون متوسط سعر المصل هذا العام 170 جنيهًا، مؤكدًا أنّ المصل مهم جدًا لجميع الفئات هذا العام، وذلك لأنّ مصر ستواجه جائحتين؛ هما مرض الإنفلونزا، والموجة الثانية من كورونا، ما يجعل المصل يكتسب أهمية كبيرة للوقاية من الإنفلونزا، حتى تفرغ المنظومة الصحية لمواجهة جائحة كورونا، كما أنّ المصل ليس له أي آثار جانبية ولا يُمنع للمصابين بكورونا أو المُتعافين منها.